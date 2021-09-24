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Aymnet bir üniversite ile daha işbirliği yaptı

Bir danışmanlık ve network firması olan Aymnet; Reisi mantarının antimikrobiyal testlerinin elde ettiği başarının Uluslararası bilimsel literatürde yer alması gibi sonuçlar üzerine bilimsel ve akademik çalışma ağını genişletme çalışmalarını hızlandırdı. Aymnet firması bu kapsamda Isparta Nöro Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (INBUM), Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEM) ve Gül ve Aromatik Bitkiler Uygulama Ve Araştırma Merkezi (GÜLAB) gibi merkezleri bünyesinde barındıran Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladı

Eğitim 24.09.2021, 13:48
Aymnet bir üniversite ile daha işbirliği yaptı

Bir danışmanlık ve network firması olan Aymnet; Reisi mantarının antimikrobiyal testlerinin elde ettiği başarının Uluslararası bilimsel literatürde yer alması gibi sonuçlar üzerine bilimsel ve akademik çalışma ağını genişletme çalışmalarını hızlandırdı. Aymnet firması bu kapsamda Isparta Nöro Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (INBUM), Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEM) ve Gül ve Aromatik Bitkiler Uygulama Ve Araştırma Merkezi (GÜLAB) gibi merkezleri bünyesinde barındıran Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladı

Aymnet Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Sağlam, "Bu kapsamda, ürünlerin geliştirilmesi ve pazar araştırması üzerine Nöro Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (INBUM) ile bayilerimizin eğitimi için Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEM) ile yeni ürünlerin ar-ge çalışmaları için de Gül Ve Aromatik Bitkiler Uygulama Ve Araştırma Merkezi (GÜLAB) ile alt protokoller ile çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir. Isparta Uygulamalı Bilimler üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler ve Isparta Nöro Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (INBUM) Müdürü Doç. Dr. Ömer Kürşad Tüfekçi’nın de katılımıyla işbirliği protokolümüzü imzaladık. Hocalarımıza çok teşekkür ederken, işbirliği protokolünün başta kurumlarımız olmak üzere tüm ülkemize hayırlı olmasını dileriz" diye konuştu.

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