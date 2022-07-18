Aygün, YKS’de birinci çıkaran şehirleri açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, alanlarında YKS birincilerinin hangi şehirlerdede olduğunu açıkladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, alanlarında YKS birincilerinin hangi şehirlerde olduğunu açıkladı. Aygün’ün açıklamasında yer alan verilere göre, TYT’de Kocaeli; AYT Sayısalda Kayseri, Eşit Ağırlıkta İzmir, Sözelde Kayseri; YDT Almancada İstanbul, Arapçada İstanbul, Fransızcada İstanbul, İngilizcede Kocaeli, Rusçada ise İstanbul alanlarında başı çeken iller olarak yer aldı.