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Aydın’da öğrencilerin yüz yüze eğitim sevinci

Yeni normalleşme kapsamında orta risk grubunda yer alan Aydın’daki okullarda yüz yüze eğitim başlarken, okullarına kavuşan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu.

Eğitim 02.03.2021, 13:22
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Aydın’da öğrencilerin yüz yüze eğitim sevinci

Yeni normalleşme kapsamında orta risk grubunda yer alan Aydın’daki okullarda yüz yüze eğitim başlarken, okullarına kavuşan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından açıkladığı yeni normalleşme adımları kapsamında orta risk grubunda yer alan Aydın’da bugün yüz yüze eğitim başladı. Efeler Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri yüz yüze eğitim ile okullarına kavuşarak derslerine girdi. Nöbetçi öğretmenlerin gözetiminde sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak teneffüse çıkan öğrenciler okula ve arkadaşlarına kavuşmanın sevincini yaşadı.

Arkadaşları ile buluşmanın mutluluğunu yaşayan 3-D sınıfı öğrencilerinden Ayaz Ceylan, “Çok güzel hissediyorum. Arkadaşlarımla buluştum. Maskeye de temizliği de dikkat ediyoruz, çok mutluyum” dedi.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 4-B sınıfı öğrencilerinden Mustafa Sarp da, okula kavuşmanın yanı sıra yüz yüze derslerine girmenin kendisi için ayrı bir mutluluk olduğunu ifade etti.

“Evde çok sıkılıyorduk”

3-D sınıfı öğrencilerinden Serra İvdil ise, “Okullar açıldı. Derslerimize girebiliyoruz. Evde canımız çok sıkılıyordu, okula geldik arkadaşlarımızla oynuyoruz. Sosyal mesafemize, maskemize, hijyenimize çok dikkat ediyoruz” diye konuştu.

“Sorunsuz bir şekilde yüz yüze eğitime başladık”

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, tüm Türkiye’de olduğu gibi Aydın’da da yüz yüze eğitimin başladığını ifade ederek, “İlimizde 177 bin 500 öğrencimiz mevcut, bunların tamamına yakını okullarına kavuştu. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz bu kararı sevinçle karşıladılar. Sabah öğrencilerimiz henüz hazır değillerdir, gelemezler diye düşünürken, öğrencilerimizin büyük bir kısmı okullarına severek ve koşarak gelmişler. Biz Aydın eğitim camiası olarak zaten hazırlıklıydık. Karar çıktıktan sonra hemen organize olarak karalarımızı gözden geçirerek sabah itibari ile sorunsuz, sıkıntısız, Aydın’da eğitim öğretime başladık. İnşallah ara vermeden sezon sonuna kadar yüz yüze eğitimlere devam ederiz. Tüm okullarımız açıldı ama 5 gün esası ile değil. 15 Şubat’ta açılan kırsaldaki okullarımız malum 5 gün esası ile eğitimlerine devam ediyorlar. Şehir merkezindeki okullarımızda okul öncesinde tam zamanlı olarak, ilkokullarda seyreltilmiş olarak iki gün esasına göre, ortaokullarda 5, 6 ve 7. sınıflarda seyreltilmiş olarak 2 gün, 8. sınıflarda 12-22 saat esasına göre, liselerde 9, 10, 11 ve hazırlık sınıflarında 2 gün esasına göre yüz yüze eğitime bugün itibarı ile başladık. 12. sınıflarda 16-24 saat esasına göre okullarımız planlarını yapıp eğitimlerine başlamış oldular. Destekleme ve yetiştirme kurslarımız yine yüz yüze olarak eğitime devam edecek. Önümüzdeki hafta Pazartesi gününden itibaren birinci dönemde yapılamayan sınavlarımız da, belli bir program dahilinde gerekli tedbirler önlemler alınarak, sınavlarımızı da yapacağız” diye konuştu.
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