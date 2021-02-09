Avrupa Komisyonu’ndan Gazi Üniversitesi’ne 2,39 milyon avro hibe

Ufuk 2020 Programının Bilimsel Mükemmeliyet bileşeni altında yer alan “Marie Sklodowska-Curie Burs ve Dolaşım Destekleri” alanı, Burs Programlarına Katkı Fonu (COFUND) kapsamında yapılan başvurulardan, Ufuk 2020 desteklerinden ve eğitimlerinden faydalanan Gazi Üniversitesi Avrupa Komisyonu tarafından 2,39 Milyon Avro ile desteklenmeye hak kazandı.

Çağrıda fonlanmaya hak kazanan proje, Gazi Üniversitesi’nin koordinatörü olduğu A2M2TECH, rekabeti yüksek bir program olan COFUND’da fonlanarak, bu programda Türkiye’den desteklenen ilk üniversite olma başarısına da imza attı.

Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen yaklaşık 76 Milyar Avro bütçeli araştırma ve inovasyon programı olan Ufuk2020 kapsamında 2020 yılına kadar çeşitli sektörlerde Avrupa Komisyonu’nun hibe desteği sağladığı projeler desteklenerek, Avrupa Birliği’nin Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine hibe destek sağlandı. Ufuk2020 Programı’nın Türkiye’deki koordinasyonu ise Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yapılıyor.