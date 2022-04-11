Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı’nda tarihi başarı

Türkiye, 11. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı’nda 31 Avrupa ülkesi arasında 2. sırada yer alarak tarihi bir başarı elde etti.

Macaristan’ın Eger kentinde düzenlenen Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı’na katılan 4 Türk öğrenci 1 Altın Madalya, 2 Gümüş Madalya ve 1 Bronz Madalya aldı.

Türkiye’nin başarısını ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan duyurdu. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Avrupa 2’ncisi olarak tarihteki en iyi dereceye imza attık! Bilim Olimpiyatları programı kapsamında desteklenen 11. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı’nda 1 Altın, 2 Gümüş, 1 Bronz madalya ile ülkemize dönen kızlarımızı can-ı gönülden kutluyorum.”

“Kız öğrenciler matematikte göğsümüzü kabarttı”

11’incisi düzenlenen ‘Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı’nda TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından ‘2202 Bilim Olimpiyatları Programı’ kapsamında desteklenen Türk öğrenciler İrem Gülce Yazgan; Altın Madalya, Melek Güngör ve Sena Başaran; Gümüş Madalya, Cemre Çetin ise Bronz Madalya kazandı.

Türkiye, bu başarıyla 11. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı’nda toplam puan sıralamasında 31 Avrupa ülkesi arasında 2. sırada yer alarak tarihi bir başarı elde etti.

11. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı, 31’i Avrupa ülkesi olmak üzere toplamda 57 ülkenin katılımıyla 6-12 Nisan 2022 tarihlerinde Macaristan’ın Eger kentinde düzenlendi.