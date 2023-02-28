Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE) 1 Mart’ta Lütfi Kırdar’da başlıyor...

EURAS öncülüğünde bu yıl sekizinci düzenlenecek olan Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE) 1 Mart’ta Lütfi Kırdar’da başlayacak...

72 ülkeden 320 kurum ile bin 500’ün üzerinde mütevelli heyet başkanı, rektör, rektör yardımcısı, akademisyen ve uluslararası eğitim sektöründen birçok uzman katılacağı, 200 standın yer alacağı fuar ile eş zamanlı 54 panel ve seminere ev sahipliği yapacak olan üç günlük zirvede uluslararasılaşma, iş birlikleri, eğitim politikaları, öğrenci değişim programları ve yükseköğretimde çeşitli fırsatlar görüşülecek ve konuşulacak.



Ayrıca EURIE 2023 Akdeniz Üniversiteler Birliği, Avrupa Üniversiteler Birliği, Arap Üniversiteler Birliği, Asya Pasifik Üniversiteler Birliği, Avrasya Üniversiteler Birliği ve Dünya Üniversite Başkanları Birliği Başkanları ilk kez EURIE’de bir araya gelip, Türkiye ve dünya yükseköğretimi için dayanışma içinde bir arada olacaklar.