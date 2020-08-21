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AÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Davut Karayel’den EXPO 2016 önerisi

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. DAVUT KARAYEL, EXPO 2016 ALANINDA KURULACAK BİR TARIM LİSESİNİN, ZİRAAT FAKÜLTELERİ İÇİN BÜYÜK BİR AVANTAJ OLACAĞINI SÖYLEDİ. KARAYEL AYRICA, TARIM LİSESİNİN, TARIM SEKTÖRÜNE ARA ELEMAN YETİŞTİRME DE BÜYÜK BİR YÜKÜ ORTADAN KALDIRACAĞINI İFADE ETTİ.

Eğitim 21.08.2020, 15:03
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AÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Davut Karayel’den EXPO 2016 önerisi

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel, EXPO 2016 alanında kurulacak bir tarım lisesinin ziraat fakülteleri için büyük avantaj olacağını ve tarım sektörüne ara eleman yetiştirmede büyük bir yükü ortadan kaldıracağını ifade etti.

AÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel, Antalya’nın Aksu ilçesinde 2016 yılında hizmete açılan ve şu an Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde bulunan EXPO 2016 alanı için öneride bulundu. Antalya’nın Türkiye’de tarımın önemli bir merkezi olduğuna dikkat çeken Dekan Karayel, “Aksu, Antalya’nın önemli bir tarım merkezi. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde bulunan EXPO 2016 alanında çok donanımlı bir tarım lisesi kurulabilir. Bu lise tarımsal üretimin her aşamasından oluşan bir tarım lisesi olabilir. Bizde bu projeye elimizden gelen desteği veririz. Tabii ki bu sadece bizim karar verebileceğimiz bir durum değil. Bu fikrin dikkate alınması halinde biz de elimizden gelen her türlü desteği veririz” dedi.

"Teknik personel ihtiyacı"

EXPO alanında kurulacak bir tarım lisesinin Türkiye ve gelecek için güzel bir proje olacağına inandığının altını çizen Karayel, “Tarımsal üretim sadece ürünü elde etmekle oluşmuyor. Ürünü depolamak çok önemli bir uygulamadır. Çünkü depolamada çok ciddi ürün kaybımız oluyor. Taşımacılık, nakliye, lojistik önemli birimler. Hepsinin bir arada olması gerekiyor. Bu eğitimlerin hepsinin bir arada verilmesi gerekiyor. Tarım, tohumu üretmekten başlıyor. Elde ettiğiniz tohum, bünyesinde hastalık ve zararlı barındırıyorsa, tekniğine uygun üretilmediyse zaten tarımsal üretim sorunlu başlar. Onun için tarımsal üretim tohumun üretiminden başlıyor. Orada teknik olarak çalışanlara ihtiyaç var” diye konuştu.

"Ara elemana ihtiyaç var"

Tarım lisesinin tarım sektörüne ara eleman yetiştirerek büyük bir yükü ortadan kaldıracağını dile getiren Karayel, “En çok ihtiyacımız tarımda ara eleman. Çok sayıda mühendis yetiştiriyoruz. Sahada çalışacak işçi de var ama bu ikisi arasındaki bağı kuracak elemana her alanda ihtiyaç var. İş dünyasının en çok ihtiyaç duyduğu eleman ara eleman. Direkt üretime katılacak kişilere çok ihtiyaç duyuyoruz. Bir dönem Türkiye’nin her yanında aktif tarım liseleri vardı. Söke ve Malatya’da bir dönem tarım liseleri vardı, kapandı sonra. Şimdi meslek liselerinin bir bölümü olarak faaliyet gösteriyorlar. Bunlarda maalesef bizim istediğimiz düzeyde bir eğitim sağlayamıyor. Çünkü tarım başlı başına bir eğitim dalı. Alt yapısının çok iyi olması gerekiyor. Sadece seracılık değil, Antalya meyveciliğin de önemli merkezi. Dolayısıyla o alt yapıyı sadece meslek lisesinin bir bölümünde sağlamak mümkün olmuyor. Ziraat gibi uygulamaya dönük fakültelerde en büyük sorun sahadan bizim öğrenci alamamamız. Bizzat çiftçi olarak yetişmiş ya da bunun lisesinde okumuş öğrenciler maalesef çok az geliyor. Tarım lisesinden mezun olan başarılı öğrenciler ve mühendis olmak isteyen gençler, gerçekten fakültemiz için çok iyi bir insan kaynağı olabilir. Bu açıdan da bizim çok büyük avantajımız olur” ifadelerini kullandı.

Karayel, tarımsal üretimin tohumdan sofraya kadar her alanında eğitim verecek birimlerle tarım lisesi kurulması konusunda üniversite olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

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