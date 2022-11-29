Atlas Üniversitesi’nden “Maviyi Koru” projesi

İklim Elçileri toplantısında konuşan Atlas Üniversitesi İklim Elçisi Damla Demir, “Maviyi Koru” projesi ile daha sürdürülebilir bir çevre için önemli bir adım atılmış olacağını belirtti.

İklim Elçisi olarak Atlas Üniversitesi’ni temsil eden Diş Hekimliği Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi Damla Demir; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından Ankara’da düzenlenen İklim Elçileri Kurumsallaşma Süreci ve COP27 Hazırlık Toplantısı’nda “Maviyi Koru” projesinin sunumunu yaptı.

UNICEF’ten Ergen Gelişimi ve Katılımı Sorumlusu Nilgün Çavuşoğlu ve İklim Değişikliği Başkanlığı Başkanı Orhan Solak’ın açılış konuşmaları başlayan toplantıda, Türkiye’nin de içinde olduğu 6 ülke üzerinden gençlerin iklim değişikliği ile ilgili karar alma süreçlerine ve konuya bakış açılarına değinildi. İklim Elçileri’nin kuruluşu, hedefleri ve gelecek 6 aylık eylem planın da görüşüldüğü toplantıda Atlas Üniversitesi İklim Elçisi Damla Demir, deniz biyoçeşitliliğini korumak için balık ağlarının kontrolünü sağlamayı içeren “Maviyi Koru” projesinin sunumunu gerçekleştirdi. “Maviyi Koru” projesinde; balık ağlarının seri numarası, çip ya da radar sistemi ile izlenerek yasak avlanmanın önüne geçilmesi, balık adamlar yetiştirerek atılan ağların toplanması amaçlandığını ifade eden Demir, bu proje ile daha sürdürülebilir bir çevre için önemli bir adım atılmış olacağını söyledi.