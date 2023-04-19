Atlas Üniversitesi ve Kızılay arasında iş birliği protokolü imzalandı

Atlas Üniversitesi ile Kızılay Sağlık Grubu arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, üniversite öğrencilerine staj imkânlarının sunulması, üniversiteden hastaneye belirli süreli personel görevlendirilmesi ve gönüllülük temelli işbirliğini kapsıyor.

Atlas Üniversitesi ile Kızılay Sağlık Grubu arasında işbirliği protokolü, Atlas Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Mustafa Küçük ve Kızılay Sağlık Grubu Adına Genel Müdür Muhammed Murtaza Yetiş tarafından imzalandı. Atlas Üniversitesinde düzenlenen toplantıda bir araya gelen Üniversite ve Kızılay yönetimleri, yapılacak çalışmalara dair fikir alışverişinde bulundular. Toplantıda konuşan Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yusuf Elgörmüş; “ülkemizin iki önemli değeri olarak öğrencilerimize, Kızılay kurumuna ve ülkemize katma değer sağlayacak bir çalışma için bir araya geldik. Kızılay Sağlık kurumunun öğrencilerimize katacağı deneyimin yanı sıra, öğrencilerimizin dinamizmi ve iş gücü Kızılay Hastanelerine güç katacak” dedi.

Kızılay Sağlık Grubu Genel Müdürü Muhammed Murtaza Yetiş de açıklamasında “Atlas Üniversitesi ile Kızılay Sağlık Grubu arasında yapılan anlaşma, çok önemsediğimiz bir işbirliği oldu. Kızılay Sağlık Grubu’nun geçmişinden aldığı köklü mirasıyla tıp bilimine her daim ışık tutan vizyonuyla, Atlas Üniversitesi öğrencileriyle birlikte bu alanda güçlü adımlarla önemli başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Hastanelerimiz güçlü ve deneyimli akademik kadrosuyla öğrencilerimiz için tıp biliminin yuvası olacak aynı zamanda hekimlerimiz de mesleklerini icra ederken edindikleri tecrübeyi sağlık sektörüne yeni adaylar yetiştirerek toplum yararına kullanma imkanı bulacak.’’ dedi.

Kızılay ile Atlas Üniversitesi; Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği ve diğer sağlık bilimleri alanlarında yapılan protokol dahilinde Üniversiteden hastaneye belirli süreli personel görevlendirilmesi, Üniversitenin öğrencilerine belirli süreli ve ek protokolle tanımlanacak staj imkânlarının sunulması ve gönüllülük temelli işbirliği çalışmaları yapılabilecek.

Ayrıca deprem, yangın, sel, sabotaj, salgın hastalık ve benzeri acil yardım ve mücbir durumlarda,

gönüllü öğrenci, akademisyen, idari personel ve sağlık çalışanlarının bu alanlarda aktif olarak

görevlendirilmesi, sürecin birlikte, hızlı, sağlıklı ve etkin olarak yönetilmesi konularında da işbirliği yapılacak.