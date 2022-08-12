Atlas Üniversitesi, Teknofest 2022 İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Finali’nde yarışıyor

Atlas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrencileri Rize’de düzenlenen Teknofest 2022 İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması’nda, Epicentrum Ekibiyle Afet Yönetimi kategorisinde yarışıyor.

Bireylerin sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre edip topluma fayda sağlayacak projeler ortaya çıkarmalarını amaçlayan Teknofest 2022 İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması’nda Atlas Üniversitesi Öğrencileri, Epicentrum Ekibiyle 12-14 Ağustos tarihlerinde finalde yarışacak.

Afet Yönetimi kategorisinde yarışan Epicentrum Ekibi üyelerinden Göksu Coşkunyürek, projenin amacına ilişkin şöyle konuştu: “Sorunlar görüntü işleme algoritmaları ile tespit edilecek. Afet senaryolarında, insanların hayatta kalma şanslarını en üst düzeye çıkarmak için kazazedelerin mümkün olan en kısa sürede bulunması büyük önem arz etmektedir. Projemiz dahilinde tasarladığımız insansız aracı ile amacımız, çeşitli afetlerden dolayı kapanan yolları tespit ederek kurtarma ekiplerinin afet bölgesine en kısa sürede ulaşabileceği rotayı çizmektir. İnsansız hava aracımız uçuşa geçtiği andan itibaren afet bölgesindeki yolların üzerinden uçarak tıkanıklığa sebep olan enkazları, yol çökmelerini ve araç trafiğini görüntü işleme algoritmaları ile tespit ederek sağlık, itfaiye, arama kurtarma ekiplerine uygun rotayı bildirerek kurtarma ekiplerinin enkaz alanına daha hızlı ulaşmasını amaçlamaktadır."