Atlas Üniversitesi öğrencilerinin TÜBİTAK başarısı

TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında Atlas Üniversitesi, vakıf üniversiteleri arasında 4. sırada yer aldı. Rektör Küçük, henüz ikinci yılında böyle bir başarıya imza atan öğrencilerine teşekkür etti.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” kapsamında Atlas Üniversitesi öğrencilerinin 43 projesi desteklenmeye hak kazandı. TÜBİTAK’dan destek almaya hak kazanan proje lideri öğrenci ve danışman hocalarına teşekkür belgelerini takdim etmek üzere Atlas Vadi Oditoryumda gerçekleştirilen programa, Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili Prof. Dr. Yüksel Tenekecioğlu, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Küçük, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Gülal, fakülte dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“En fazla projesi kabul edilen 4. vakıf üniversitesi”

Tebrik konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Mustafa Küçük, “Üniversitemiz 2021 yılı ikinci dönemi TÜBİTAK 2209- A projelerinde 86 başvurudan 43 tanesi kabul gördü. Başvuru sayısına göre geçen yıla kıyasladığımızda kabul oranında artışımız söz konusu. Üniversitemiz en fazla projesi kabul edilen üniversiteler arasında 27. vakıf üniversiteleri arasında da 4. sırada yer aldı” dedi.

Öğretim üyesi ve öğrenci oranı göz önüne alındığında birinci sırada yer aldıklarını belirten Prof. Dr. Küçük, “Fakültelere göre Tıp Fakültesi 7 proje, Diş Hekimliği Fakültesi 8 proje, Mühendislik ve Doğa bilimleri Fakültesi’nden 3, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden 21 proje, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nden 4 proje kabul edildi. İki yıllık öğrencilik döneminizi göz önüne aldığımızda bu büyük bir başarı olarak karşımıza çıkmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Öğrencilerimizin eğitimleri sırasında projelerde yer almalarına önem veriyoruz”

Öğrencilerin eğitimleri sırasında araştırma faaliyetleri yürütmenin önemine değinen Prof. Dr. Küçük, bu projelerin desteklenmesi için pek çok bölümde Araştırma Yöntemleri dersi verildiğini ayrıca Teknoloji Transfer Ofisi tarafından bilgilendirme ve tanıtım toplantıları düzenlendiğini ve öğrencilere eğitimler verildiğini ifade etti.

Prof. Dr. Küçük, “Öğretim elemanlarımızın yürütücü ve araştırmacı olarak yer aldığı 11 TÜBİTAK projesi değerlendirme aşamasındadır. Akademisyenlerimizden 2 buluş bildirimi alınırken 1 adet patent süreci başladı” dedi. Prof. Dr. Küçük, akademik yayın sayılarında da artış olduğunu belirtti. Prof. Dr. Küçük, “Projeleri kabul edilen edilmese de başvuran 86 projeye sahibi öğrencilerimize, danışman hocalarımıza, fakülte dekanlarımıza ve katkıda bulunan herkese tebriklerimi sunarım” diyerek sözlerini noktaladı.

Prof. Dr. Mustafa Küçük’ün konuşmasının ardından projesi kabul almış proje lideri öğrenciler ve danışman akademisyenlere teşekkür belgesi takdim edildi. Tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.