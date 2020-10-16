Atılım Üniversitesi’nden sağlık alanında atak üstüne atak

Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, “Büyük bir bina için yola çıktık. Oldukça kapsamlı bir bina. İnşaatın süresini 2-3 yıl olarak görüyoruz. Bu da bizi 2023 yılına götürüyor. Daha gerçekçi bir hedef olarak biz de kendi 2023 yılı hedefimizi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakülte binamızı hizmete açmak olarak belirledik” dedi.

Atılım Üniversitesi, eğitim altyapısını geliştirmeye devam ediyor. Atılım Üniversitesinde 15 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilen törenle 2023 yılında hizmet vermesi öngörülen Tıp Fakültesinin temeli atıldı. 27 bin metrekarelik alanda bin öğrenciye hizmet verecek binanın AR-GE çalışmaları yapması da hedefleniyor. Atılım Üniversitesi yerleşkesi içinde düzenlenen temel atma töreninde konuşan Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, üniversite tarihindeki önemli anlardan bir tanesine tanıklık edildiğini ifade etti. 2017 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesinin kurulmasıyla birlikte Atılım Üniversitesinin sağlık alanına yaptığı yatırımlardan bahseden Prof. Dr. Üçtuğ, “Tıp Fakültesi, Atılım Üniversitesinin en önemli, en dinamo fakültelerinden bir tanesi olacak. Bu iki önemli fakültemiz için ayrı bir bina ihtiyacı söz konusuydu. Bugün sabah saatlerinde ilk betonlar atılmaya başladı. Binamız 27 bin metrekare olacak. 10 amfi, 7 sınıf, 100’e yakın ofisten oluşacak. Ayrıca, çalışma salonları, öğrenci kafeteryası, 300 kişilik bir konferans salonu, 100 adet ofisi bulunacak. 36 adet laboratuvar binada planlanıyor. Bu laboratuvarların önemli bir kısmı eğitim laboratuvarı olmakla birlikte bir kısmı da araştırma laboratuvarları olarak öngörüldü. Atılım Üniversitesi, sadece ders verilen bir kurum olmadı, hiçbir zaman da olmayacak. Araştırma, üniversitenin misyonu içerisinde en önemli ögelerden bir tanesi. Bina bittiği zaman sağlık bilimleri alanlarında ses getiren araştırmalar yapılmasını bekleyeceğiz. Burası bir hastane değil, Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin eğitim binaları” ifadelerini kullandı.

“2023 yılı hedefimizi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültemizi hizmete açmak olarak belirledik”

Prof. Dr. Üçtuğ, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti ile birlikte Tıp Fakültesi binasının kurulacağı alanda incelemelerde de bulundu. Üçtuğ, incelemelerinin ardından İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada üniversite olarak 2023 yılı hedefinden bahsederek, 2017 yılından bu yana sağlık alanında yapılan yatırımların yeni bir ihtiyacı ortaya çıkardığına değindi. Üçtuğ, “Bu gelişmeler yeni ihtiyaçları ortaya koydu. Bunlardan bir tanesi de Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi için bir bina ihtiyacı. 2-3 yıldır geçici bir binada bu iki fakültemiz hizmet vermekte. O yüzden yeni bir bina hazırlığına başladık. Geçtiğimiz yılı binanın ön hazırlıklarıyla ve projelendirilmesiyle geçirdik. Bu yaz temele yönelik ilk çalışmalar başladı. Bugün de binamızın temel atmasını gerçekleştirdik. Büyük bir bina için yola çıktık. Oldukça kapsamlı bir bina. İnşaatın süresini 2-3 yıl olarak görüyoruz. Bu da bizi 2023 yılına götürüyor. Daha gerçekçi bir hedef olarak biz de kendi 2023 yılı hedefimizi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakülte binamızı hizmete açmak olarak belirledik. Bu binanın yaklaşık bin öğrenci kapasitesi olacağını öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

“Bizim için önemli olan gelecek nesillere iyi öğrenciler yetiştirmek, Atılım Üniversitesi de bunu sağlıyor”

TAtılım Üniversitesinin bölgeye yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Gölbaşı ilçesinde 1996 yılında ilk yatırımlara başlandığında çok mutlu olmuştuk. Bu yatırımların da devamı geliyor. Böyle zor bir dönemde böyle büyük bir yatırım yapmaları bizi çok mutlu etti. Gölbaşı öğrenci kenti, 25 bin üniversite öğrencimizin olduğu bir yer. Atılım ailesi hem ilçemize hem ilimize hem de ülkemize katkıları olan bir yatırım ailesi. Bizim için önemli olan, gelecek nesillere iyi öğrenciler yetiştirmek. Atılım Üniversitesi de bunu sağlıyor” ifadelerini kullandı.