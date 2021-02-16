Atıl paletler köy okullarına kitaplık oldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, atıl durumdaki ahşap paletleri onarıp boyadıktan sonra kitaplığa dönüştürerek kırsal mahalle okullara dağıttı.

Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip Şanlıurfa’da kitabı ve kitaplığı olmayan köy okulu kalmasın diye tamamen geri dönüşüm malzemelerinden kitaplıklar yapıldı. Atıl durumdaki ahşap paletler çeşitli aşamalardan geçirilerek kitaplığa dönüştürüldükten sonra kitaplığı olmayan kırsal mahalle okullarına kitaplarla birlikte götürülerek okuma köşesi oluşturuldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesinde görev alan gençler tarafından atık paletlerden yapılan kitaplıklar, Bozova ilçesinin kırsal Ağrıncık Mahallesi okuluna götürüldü. Mahalleli ve öğretmenlerle birlikte kitaplıklar okula taşınarak belirlenen alana yerleştirildikten sonra öğrenciler tarafından kitaplar kitaplığa tek tek yerleştirildi. İçi kitaplarla doldurulan el emeği göz nuru kitaplık ile oluşturulan okuma köşesi, kırsal mahalle okulunda okuyan öğrencilerin kitap okuma yeri oldu.

Ağrıncık İlk ve Ortaokulu Müdürü Ramazan Demir, "Büyükşehir belediyemiz bize ulaştı, kitaplık yapmak için geldiler sağ olsunlar kitaplığımızı yaptılar. Çocukları tek tek çağırıyoruz kitaplarını veriyoruz, haftalık bazda, okumaları bittikten sonra değişimini sağlıyoruz. Kitapları alıp haftalık olarak ya da kaç gün okumuşlarsa onların kayıtlarını alıyoruz. Mesela çocuklar 10 günde bitirmişlerse tekrardan gelip değiştiriyorlar" dedi.

Ağrıncık Köy Muhtarı İsmail Şahin de, "Kitaplık Büyükşehir Belediyesi tarafından buraya gönderildi. Çocuklar kitapları hem evlerinde hem okulda okuyorlar. Okuduktan sonra geri getirip teslim ediyorlar” diye konuştu.

Öğretmen Abdulvahap Bozdoğan ise "Kitaplarımız büyükşehir belediyemiz tarafından temin edildi. Ekipler tarafından getirilip kitaplığımızı da dizerek bize yardımcı oldular, çocuklarımızla birlikte hareket ettik ve çok memnun kaldık. Kitaplarımız her açıdan donanımlı kitapları kendimiz de inceledik. Çocuklar açıkçası okumaya açlar biz bunu daha iyi görebiliyoruz. Kendim 4. sınıf öğretmeniyim. Çocuklara kitap temin ederken görebiliyordum yani çocukların bu kitaplara çok ihtiyacı vardı. Belediyemiz iyi düşünmüş ve zamanında geldi. Pandemi sürecinden sonrada çocukların böyle bir ihtiyacı vardı hem ufukları açılsın hem donanımlı olsun böylece manevi ve kültürel anlamda katkı sağlayacağını umuyorum. Öğrenciler için gönderilen kitapların çok yönlü olduğunu, okula kazandırılan kitaplıkla çocuklar için bir günü okuma saati olarak belirleyeceğiz” ifadelerini kullandı.