Atıl durumdaki okullar köy yaşam merkezine dönüştürülmeye devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen “Köy Yaşam Merkezi Projesi” çerçevesinde faaliyete geçen Köy Yaşam Merkezinin ikincisi Karabük’ün Yenice ilçesindeki Güney Köyünde açıldı.

Aktif olarak kullanılmayan köy ilkokullarının yeniden açılarak yaşam merkezlerine dönüştürülmesi projesi çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yeniden tadilatı yapılan Güney Köyü Köy Yaşam Merkezi törenle hizmete açıldı.

Karabük’te proje çerçevesinde ikincisi açılan köy yaşam merkezi ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane; matematik, doğa, bilim, ve tasarım gibi farklı alanda hizmet veren atölyelerle gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürülerek öğrencilerin ve köy halkının hizmetine sunulacak.

Törende konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, “Cumhurbaşkanımızın önderliği ve Milli Eğitim Bakanlığımızın gayretleri ile bu köy okullarımız tekrar hayata döndürülüyor, köyde bulunan vatandaşlarımız çocuklarını okula göndersinler, kendileri faydalansınlar diye Köy Yaşam Merkezleri hazırlanıyor” dedi.

Karabük’te 5 okulun bu proje çerçevesinde değerlendirildiğini, ilerleyen süreçte talep olduğu sürece ve belli bir yoğunluk olan köylerde eski okulların tadilatını yaparak Köy Yaşam Merkezi haline getireceklerini ifade eden Gürel, “Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin uygulamaya geçirdiği Aile Okulu çerçevesinde de buralar değerlendirilecek” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ise köy muhtarlıkları işbirliği ile kapalı köy okullarının okulöncesi, ilkokul olarak örgün eğitimde, halk eğitim kursları aracılığı ile de yaygın eğitimde hizmet vermek üzere yeniden eğitim öğretim süreçlerine dahil olduğunu aktararak şunları söyledi: “Projenin, ailelerimizi oluşabilecek risklere karşı çok daha dayanıklı hâle getireceğine inanıyorum. İnşallah bu süreci başarılı bir şekilde yürüteceğiz.”

Konuşmaların ardından eşi Özlem Aras Gürel, protokol üyeleri, köy sakinleri ve öğrencilerle birlikte Güney Köyü Yaşam Merkezinin açılış kurdelesini kesen Vali Fuat Gürel, Köy Yaşam Merkezinde açılan el sanatları sergisini gezdi.