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Atıklardan ormanlık alanda kendi üniversitesini yaptı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde ikamet eden üniversite öğrencisi, köylerinde internet olmadığı için her gün 2 kilometreden fazla yol yürüyerek ormanlık alanda kendi imkanlarıyla kurduğu barakada uzaktan eğitime katılıyor.

Eğitim 22.03.2021, 10:10
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Atıklardan ormanlık alanda kendi üniversitesini yaptı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde ikamet eden üniversite öğrencisi, köylerinde internet olmadığı için her gün 2 kilometreden fazla yol yürüyerek ormanlık alanda kendi imkanlarıyla kurduğu barakada uzaktan eğitime katılıyor.

Daday ilçesine 22 kilometre uzaklıkta bulunan Değirmenözü köyünde ikamet eden 23 yaşındaki Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi Onur Maden, köyünde internet çekmeyince eğitiminin aksamaması için ormanlık alanda baraka kurdu. Pandemi döneminde uzaktan eğitim gören Türkçe Öğretmenliği öğrencisi Onur Maden, köylerinde internet olmadığı için her gün yaklaşık 2 kilometreden fazla yol yürüyerek internetin çektiği yüksek bir tepeye çıkıyor. Ormanlık alanda çıktığı tepede bir süre sonra olumsuz hava koşullarıyla da mücadele etmek zorunda kalan Onur Maden, yağmurdan, kardan ve soğuktan korunabilmek için kendi imkanlarıyla bir baraka yaptı. Barakanın içerisine sobada kuran Üniversite Öğrencisi Onur Maden, ormandan topladığı odunlarla sobayı yakarak canlı derslere katılıyor. Günde iki kez canlı derslere katılan Onur Maden, kendi imkanlarıyla kurduğu barakaya da ‘Onur Üniversite Açık Tepe Kampüsü’ adını verdi. Canlı dersler bittikten sonra ödevlerini de burada yapan Onur Maden, yaban hayvanlarının yanı sıra olumsuz hava koşullarıyla da mücadele ediyor. Onur Maden’in derslere katılabilmesi için verdiği mücadele ise göz doldurdu.

“Kendi imkanlarımla yaptığım bu barakada eğitimimi tamamlamaya çalışıyorum”

Pandemi süresince köylerinde internet çekmediği için bu tepeye gelerek eğitimini tamamlamaya çalıştığını söyleyen Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 4. Sınıf Öğrencisi Onur Maden, “Pandemi süreci başladığından beri, okul kapandığından beri köyümüzde internet çekmediği için bende köyümüzde internetin en iyi çektiği tepeyi buldum. Buraya kendi imkanlarımla bir üniversite kampüsü inşaa ettim. Her gün buraya günde iki defa geliyorum derslerim olduğu zamanları. Bazen ödevlerim olduğu zamanda geliyorum buraya. Buraya çıkmak için 2 kilometre kadar yürüyorum. Kendi imkanlarımla yaptığım bu üniversitenin içerisine sobada kurdum. Burası ormanlık alan. Ormandan odun topluyorum. Topladığım odunları sobada yakarak ısınmaya çalışıyorum. Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisiyim” dedi.

Elleriyle yaptığı barakayı üniversite haline getirdi

Kendi imkanlarıyla yaptığı barakaya kendi adını verdiğini anlatan Maden, “Kendim yaptığım bu barakaya adımı verdim ve Onur Üniversitesi koydum. Burası Açık Tepe olduğu içinde Açık Tepe Fakültesi ismini koydum. Buraya 1 yıldır geliyorum. Derslerim devam ettikçe, pandemi de sürdükçe buraya gelmeye devam edeceğim. Ama derslerimi biran önce bitirmek için çaba gösteriyorum. Benim devlet büyüklerimden isteğim köyümüze bir baz istasyonu kurulması ve internetin güçlendirilerek internetin bölgemizde çekmesini sağlamalarıdır. Çünkü uzaktan eğitim gören tüm öğrenciler internet üzerinden eğitim görüyor. Bu yüzden internetten faydalanmaları için bizlerin bunlara ihtiyacı var. Bu kapsamda sağ olsun İlçe Başkanımız ziyaretimize geldi” diye konuştu.

“Zor şartlarda yapmış olduğu bu eğitimden dolayı kendisini tebrik ediyorum”

Ormanlık alanda kendi imkanlarıyla kurduğu barakada uzaktan Türkçe Öğretmenliği eğitimi gören Onur Maden’i ziyaret eden AK Parti Daday İlçe Başkanı Servet Bıyıklı ise “Onur kardeşimizin durumunu öğrenince buraya gelip kendisini ziyaret etmek istedik. Zor şartlarda yapmış olduğu bu eğitimden dolayı kendisini tebrik ediyorum. Bu azimli başarısını inşallah daha da ileriye taşıyacağını ve öğretmen olunca da öğrencilerine de taşımasını ve onlara bir örnek oluşturmasını ümit ediyorum. Kendisinin isteklerini inşallah dile getireceğiz. En kısa sürede inşallah bu sorunları her yerde çözmeye çalışacağız. Tekrar kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. İnşallah kendisi gibi azimli ve başarılı öğrencilerde yetiştirir” şeklinde konuştu.
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