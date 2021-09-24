Atık kitaplarla üç sınıfı yenilediler

Zonguldak’ta Terakki Mahallesi Muhtarı Ferit Arslantürk öncülüğünde geçtiğimiz aylarda başlatılan 16 ton kitabın toplanarak geri dönüşüme gönderildiği kampanyada, Dumlupınar İlkokulu’nda üç sınıf tamir edilerek yenilendi.

Kampanya kapsamında 16 ton kitap toplandı. Toplanan kitaplar geri dönüşümü verilerek gelir elde edildi. Elde edilen gelirle Gümüşhane Mahallesinde yer alan Dumlupınar ilkokulunda 3 derslik tamir edildi. Ardından tamir edilen derslikler için bugün açılış töreni yapıldı. Açılış törenine, Terakki Mahallesi Muhtarı Ferit Arslantürk, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Bülent Tüzün, Okul Müdürü Bülent Aydemir, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Diğer yandan dersliklerin açılış kurdelesini ise öğrenciler kesti. Dersliklerini kavuşan öğrenciler büyük sevinç yaşayarak, emeklerinden dolayı Muhtarlara ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Terakki Mahallesi Muhtarı Ferit Arslantürk, “3 tane dersliğimizi bu sene bitirdik. Projemiz geçen seneye dayanan proje. 3 senedir yürüttüğümüz atık defter kitap toplama kampanyasını bütün gözlü bir şekilde de devam ettirdik. Yaklaşık 16 ton kitap topladık. Geçen sene 2 dersliğimizi yaptırmıştık. Bu sene 3 derslik yaptırdık. Bu konuda bize yardımcı olan ağabeyimiz amcalarımız da var. Bunun bir perde arkası da var. Maddi manevi çok büyük katkılar yapıldı. Ben inanıyorum devlet okulları arasında en kullanılışı sınıflarını yaptık. Müdürümüze armağan ettik” dedi.

Okul Müdürü Bülent Aydemir, kalan iki sınıfı da yapacaklarını söyleyerek, “Muhtarımız sevildikten sonra okullara önem vereceğini bize belirtti. Okullarımızı nasıl yaparız diye görüş birliği içerisinde girdik. Bu atık kitapları vatandaşlara duyurarak kendimizde giderek aldık. Bir önceki sene ana ve oyun sınıfının bir sınıfını bu şekilde yaptık. Şimdi iki sınıf kaldı onları da en kısa zamanda yapacağız" dedi.