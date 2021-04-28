Atakum’da atıl yapı ‘Doğa Bilimleri Köyü’ oluyor

Atakum Belediyesi, geçmişte köy okulu olarak kullanılan ancak daha sonra atıl kalan yapıyı yeniden okula çevirdi. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, yapının “Doğa Bilimleri Köyü” olarak hizmete başlayacağını belirterek, “Çocuklarımız ders dışındaki zamanlarında burada doğayla baş başa spor, sanat, fen ve felsefe eğitimleri alacaklar” dedi.

Atakum Belediyesi, Etüt Proje Müdürlüğü ve Doğa Çocukları Akademisi Derneği iş birliğiyle, çocukların bilişsel gelişimine katkı sunmayı hedeflenen ’Doğa Bilimleri Köyü’ projesinde sona yaklaşıldı. Atakum’un Büyükoyumca Mahallesi’nde geçmişte köy okulu olarak kullanılan ancak atıl durumda olduğu için adeta bir harabeye dönüşen yapı Atakum Belediyesi ekiplerince yepyeni görünümüne kavuşturuldu. Toplamda 4 bin 900 metrekare bahçe ve yapı alanından oluşan Doğa Bilimleri Köyü’nde çocukların ders dışı zamanlarını doğayla baş başa spor, sanat, fen ve felsefe eğitimleriyle geçireceklerini söyleyen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Mahallemize ve çocuklarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

19 Mayıs’a açılış müjdesi

Proje alanında mahallelilerle birlikte incelemelerde bulunan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Burada eski bir köy okulunu hayata döndürdük, ona hayat verdik. İçinde akademisyenler tarafından ilköğretim çağındaki çocuklara hem matematik, fizik, kimya eğitimi verilecek; hem de doğa sporları yaptırılacak. Sporla eğitim ikisi birlikte olacak. Burası yeni gelişen, hem coğrafyası güzel hem buradaki yapılaşma koşulları güzel bir yer. Sadece semtteki çocuklar değil, kentin değişik yerlerinden gelen çocuklar burada hem eğitim görecekler, spor yapacaklar, hem de doğayla iç içe bir yaşam tarzını kendi hayatlarıyla bütünleştirecekler. Bu civardaki bitki örtüsü çoğu çocuğun kendi yaşadığı bölgede görmediği türde. Çocuklar bu bitkileri tanırken bu coğrafyada yaşamanın tadına varacak. Çalışma arkadaşlarımızın emeği ile çok güzel bir eser ortaya çıktı. Sanıyorum açılışı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na yetiştireceğiz. Samsun için 19 Mayıs önemli bir gün. Böyle güzel bir eseri 19 Mayıs’ta Samsun’a kazandırmak anlamlı olacak. Mahallemize ve çocuklarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

"Hali içler acısıydı"

Büyükoyumca Mahallesi Muhtarı Fatma Yiğit ise mahallelinin okulun yeni halinden çok memnun olduğunu ifade ederek, “Buranın önceki hali içler acısıydı. Kapısı kırık berbat bir durumdaydı ve içinde at besleniyordu. O halden bu hale geldi. Beklediğimizden daha mükemmel bir iş oldu. Atakum Belediyesi çok güzel bir iş çıkarttı. Burası çok gelişecek. Burayla ilgili büyük projeler var. Türkiye genelinde karikatür yarışmaları düzenlenmesi planlanıyor, yarışmacılarımız gelecek, çok büyük etkinlikler olacağına inanıyorum ve Büyükoyumca için de çok yararlı olacak. Böyle bir yerin kazandırılmış olmasından dolayı çok mutlu ve heyecanlıyım. Açılış gününü dört gözle bekliyorum, büyük bir açılış yapmak istiyoruz çünkü burada çok büyük emek var” şeklinde konuştu.