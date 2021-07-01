Ankara Sanayi Odası (ASO) Teknik Koleji’nde 120 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

ASO 1. OSB Konferans Salonu’nda düzenlenen mezuniyet törenine ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş, Başkan Vekili Mustafa Bozkurt, Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, ASO Eğitim Kurulu üyeleri, sanayiciler, veliler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan ASO Başkanı Özdebir, mezun olan öğrencilerin hayatlarında yeni bir

dönüm noktasına geldiklerini belirterek, üniversite sınavlarında başarılı sonuçlar alacaklarına inandığını söyledi. ASO Teknik Koleji’nin kurulması aşamasında "Asıl olan eğitim" sloganını benimsediklerini ifade eden Özdebir, "Bugün hayatınızdaki çok önemli dönüm noktalarından birisindesiniz. Hafta sonu üniversite sınavlarına girdiniz. Bundan sonra da sizi hayata hazırlamaya devam edecek olan üniversite eğitiminize başlayacaksınız. Bundan sonraki süreçte önemli olan sizin ne kadar akademik eğitim aldığınız değil. Çünkü internetin, cep telefonlarının ve bilgisayarların yaygınlaşmasıyla birlikte bilgiye erişmek artık çok kolay hale geldi. Önemli olan bu değişimin içerisinde var olabilmek ve yarışabilmek. Artık ülkelerin rekabetinin dışında, kişilerin dünya rekabetinden bahsetmek mecburiyetindeyiz. Sadece ülkemizdeki değil, artık bütün dünyadaki rekabeti düşünmek zorundasınız. Ne bildiğiniz değil, önemli olan o bildiklerinizle ne yapabildiğiniz, o bilgiyi nasıl faydaya çevirebildiğiniz" dedi.

ASO Teknik Koleji önceki mezunlarının başarılarına da dikkat çeken Özdebir, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, "Belki başka şehirlere gideceksiniz. Bir kısmınızın yanında anneniz babanınız olmayacaklar. İlk defa hürriyet alanınız ve serbestliğiniz genişleyecek. Ama lütfen dikkat edin, lütfen ailelerinizi ihmal etmeyin. Babamın bana dediği gibi ’Ah edersin zaman etmez’. Onları kaybettiğiniz zaman değil, onlar hayattayken kıymetini bilin ve onların yaşamış oldukları tecrübelerden istifade etmeye çalışın. Bu ülkenin gerçek serveti sizlersiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk onun için Cumhuriyet’i sizlere emanet etmiş. Bütün değerlerimize, Cumhuriyetimize, devletimize, ailelerinize sahip çıkmanızı istiyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Yeni çıkacağınız yolda hepinize başarılar diliyorum. Sağ olun var olun iyi ki varsınız" diye konuştu.

ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Niyazi Akdaş ise konuşmasında sanayicilerden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilen ve diğer eğitim kurumlarından farklı olması için yıllardır büyük emek harcanan ASO Teknik Koleji’nin Türkiye’de klasik "meslek lisesi" eğitiminin ötesine geçmek ve geleceğin bilim adamlarını, Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu donanımlı ve yüksek ahlaklı üretken ve yenilikçi mühendisleri ve teknisyenleri yetiştirme hedefleri ile kurulduğunu aktardı. Teknolojinin getireceği yeni gelişmelere genç nesli hazırlamanın sanayicilerin ve eğitimcilerin en önemli görevi olduğunu belirten Akdaş, "Akıllı fabrikaların, makinelerin ve robotların hayatımıza girdiği yeni dijital hayatta yeni teknolojileri, yeni dijital gelişmeleri çok iyi kavramak ve yeni projeler üretmek zorundayız. Ülke olarak bizi hedeflerimize taşıyacak sizlerin milli ve manevi değerlerin bilincinde, sosyal ve kültürel yönü güçlü, bugünü yaşayan ve geleceği planlayan niteliklere sahip olduğunuza yürekten inanıyorum. Bugün hayatınız boyunca hiç unutmayacağınız sayılı günlerden biri olacak. Üniversite hayatınızda hepinize başarılar diliyorum. Başarılarınız daim olsun. Yolunuz ve bahtınız her zaman açık olsun. ASO Teknik Koleji olarak mezun olan gençlerimizi yürekleri vatan ve millet sevgisi dolu, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, sağlam karakterli, sorumluk sahibi, yarınlarımızı emanet edebileceğimiz bireyler olarak hazırlama gayreti içinde olduk. Sizlerin aldığınız bu eğitimi daha iyi noktaya getireceğinizden şüphem yok. Vatanınıza, ülkenize ve milletinize bağlı olun, onu yüceltmek için çalışın. Bu ülkenin ve milletin menfaatleri sizlerin ortak paydası olsun. Sizlere yeni hayatınızda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Diploma töreninde okul birincisi Rıdvan Uslu, ikincisi Yaren Uyar ve üçüncüsü Oğuz Kaan Ergül’e ASO Başkanı Özdebir, OSB Başkanı Niyazi Akdaş ve ASO Eğitim Kurulu üyeleri tarafından diplomalarıyla birlikte çeşitli hediyeler verildi. Tören, temsili diplomaların dağıtılması ve keplerin fırlatılmasıyla sona erdi.