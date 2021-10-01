ASO Başkanı Özdebir: "Fabrikaların içerisindeki insanları çıkarttığınız zaman geriye boş kullanılmış binalarda kullanılmış tezgahlar kalır"

Hacettepe Üniversitesi Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. OSB Meslek Yüksekokulu’nda yeni eğitim ve öğretim yılı düzenlenen törenle başladı. ASO Başkanı Nurettin Özdebir, fabrikaların içerisindeki insanlar çıkartıldığında geriye boş binalarda kullanılmış tezgahların kaldığını belirterek, "İnsanımızı ne kadar iyi eğitirsek, yüksek katma değerli ürünleri üretebilme kabiliyetimiz de o kadar artar” dedi.

Sanayinin ve iş dünyasının gereksinim duyduğu alanlarda eğitim veren Hacettepe Üniversitesi ASO 1. OSB Meslek Yüksekokulu’nda yeni eğitim ve öğretim yılı ve yeni dersliklerin açılışı amacıyla tören düzenlendi. ASO 1. OSB’deki törene Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, Hacettepe ASO 1. OSB Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Adil Binal, Bölge Müdürü Cüneyt Çalık ve akademisyenler katıldı. Programda konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, dünyadaki en kıymetli varlığın insan olduğunu belirterek, insana gerekli saygı ve değerin verilmesi gerektiğini aktardı. Organize Sanayi Bölgesi’nde birçok fabrika olduğunu dile getiren Özdebir, ”Fabrikaların içerisindeki insanları çıkarttığınız zaman geriye boş kullanılmış binalarda kullanılmış tezgahlar kalır. O firmanın değerini oluşturan o firmada çalışan insanlardır. İnsanımızı ne kadar iyi eğitirsek, yüksek katma değerli ürünleri üretebilme kabiliyetimiz de o kadar artar” diye konuştu.

Sanayiciler olarak okulda iyi bir akademik eğitimin yanında mesleki beceri sahibi gençler yetiştirmek istediklerini belirten Özdebir, "Hacettepe Üniversitesi hem sanayiciler hem de ülkemiz için çok önemli. Çünkü küresel yarışta firmalarımızın var

olabilmesi için bu okulda yetişecek gençlerimiz yeni icatlar çıkaracaklar, inovasyon yapacaklar, yeni idare tarzları geliştirecekler ve firmalarımızı dünya ile rekabet edebilecek düzeye getirecekler. Ülkemizin mihenk taşı olan öğretmenlerimizin ve geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin 2021-2022 yeni eğitim-öğretim yılını kutluyor, bu eğitim-öğretim yılında da gençlerimizin yeni başarılara doğru koşmalarının heyecanını hep birlikte yaşıyor ve paylaşıyoruz" dedi.

ASO Sürekli Eğitim Merkezi (ASO-SEM) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Tütek ise şunları kaydetti:

“OSB Yönetim Kurulu olarak üniversite ve sanayi işbirliğini geliştirmek ve yeni projeleri hayata geçirmek için tüm üniversitelerimizle ortak çalışmalar yapıyoruz. Ülkemizi teknoloji çağının öncüsü yapmak istiyorsak tüm sanayi kuruluşlarımızı üniversiteler ile bir araya getirmek zorundayız. Bunun çok zor olduğunu çok iyi biliyorum, zira sanayi ve üniversite, üretim konusunda konuya farklı taraftan bakan kurumlardır. Ancak fark ortaya koymak istiyorsak, konulara bu şekilde her yönden farklı açılardan bakmamız gerekiyor. Bu okulumuzda Hacettepe Üniversitesi’nin sahip olduğu bilgi birikimi, iş dünyasının ihtiyaçları ve deneyimi ile birleştirerek sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik eleman ihtiyacının karşılanmasını hedefliyoruz. Ayrıca Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin iş dünyasını daha yakından tanıması, iş dünyasının gerçek ihtiyaçlarından yola çıkılarak bitirme projelerinin ve derslerin bir kısmının gerçek üretim ortamlarında uygulamalı olarak yapılması gibi çalışmalar hedeflenmektedir.”

Rektör Güran da Hacettepe Üniversitesi’nde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, aileleri ve tüm akademisyenler için hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından faaliyete geçen yeni dersliklerin açılışı gerçekleştirildi.