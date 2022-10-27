Artvin’de üniversite öğrencileri ekoturizm yolunda yürüyüş yaptı

Artvin’deki Çoruh Ekoturizm Yolu doğaseverler için farklı alternatifler sunuyor. 300 Üniversite öğrencisi parkuru gezerek doğanın tadını doyasıya çıkarttı.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğümüzce hazırlanan ve içerisinde bisiklet yolu, asma köprüler, çeşmeler ve seyir teraslarının yer aldığı 52 kilometrelik ‘Çoruh Ekoturizm Yolu’, bu kez Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencilerine ev sahipliği yaptı. Doğal yapıyı bozmadan hazırlanan Çoruh ekoturizim yolunun, Hatila Vadisi-Marina hattında gerçekleştirilen yürüyüşe Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, BESYO, Artvin MYO Ormancılık Programı öğrencileri olmak üzere 300 öğrenci katıldı.

Doyasıya zaman geçiren öğrenciler ahşap köprüleri, seyir terasları, şelalelerin yanı sıra bölgeye has bitki ve ağaçlar bol bol fotoğraf çekerek kayıt aldılar.

Hatila Vadisinden başlayan programa eşlik eden Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya öğrenciler böğle hakkında bilgiler verdi. Özkaya, güzergah boyunca görülebilecek ve fotoğraflanabilecek farklı noktaları öğrencilere tanıttı.

Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi aynı zamanda Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Sinan Güner yaptığı açıklamada "Artvin Orman Müdürlüğü tarafından yapılan 52 kilometrelik ekoturzim yolunun 6.5 kilometrelik bölümünü kapsayan, Hatila Vadisi-Marina hattında öğrencilerle yürüyüş yaptık. Çok güzel bir hava vardı. Orman Fakültesi, BESYO, Artvin MYO Ormancılık Programı öğrencileri olmak üzere 300 öğrenci katıldı. Hem uygulama yaptık hem de eğlendik güzel bir gün geçerdik” dedi.

Artvin Çoruh Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Dr. Öğretim üyesi Gamze Ünaldı ise “Şuan mevsim olarak doğanın neredeyse 5 rengini görebiliyoruz. Türkiye’nin dört bin yanından gelen öğrencilerimiz var. Bu tarz etkinlikler onlar için hem oryantasyon anlamında değerli hem de buradaki kültürü yapıyı tanımaları açısından çok değerli bir yer kaplıyor” ifadelerini kullandı.