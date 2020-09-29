ARTVİN’DE TABLETİN BENDEN KAMPANYASI

Artvin’de maddi imkânsızlıklar nedeniyle uzaktan eğitime ulaşmakta zorluk çeken öğrenciler için “Tabletin Benden” kampanyası başlatıldı.

Artvin Valiliğinin himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde başlatılan 1 ay sürecek kampanya ile il genelinde en az 1000 öğrenciye tablet ve bilgisayar sağlanması amaçlanıyor.

Kampanyaya dair valilik toplantı salonunda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle EBA üzerinden uzaktan ve çevrimiçi eğitim gören imkânları kısıtlı eğitim bilişim araçları bulunmayan öğrenciler için tablet kampanyası başlattıklarını kaydetti.

Doruk, “Tabletin Benden” adı altında ayni ve nakdi yardımlarla 1 ay sürecek kampanya çerçevesinde ihtiyaç sahibi en az 1000 öğrenciye bilgisayar tablet dağıtılacağını söyledi.

Doruk, “Uzaktan eğim konusunda en başarılı ülkelerden biriyiz. Öğretmenlerimizin de üstün gayreti ile belli bir standardı yakalamış durumdayız. Eğitim ve teknik kadrolar uzaktan eğitim bir tarafını oluştururken, eğitimin ana unsuru öğrencilerde diğer tarafını oluşturuyor. Ne kadar iyi bir sistem yapıp, ne kadar bu sistemi başarıyla yürütseniz de öğrenci tarafında imkanlarda eksiklik varsa bazı aksamlar yaşanabiliyor” dedi.

Artvin’de ilk, orta ve lise düzeyinde 25 bin öğrencinin olduğunu kaydeden Doruk, “Sosyo- ekonomik durum nedeniyle öğrencilerimiz arasında ekonomik olarak desteğe ihtiyaç duyan kesimler olabiliyor. Buda bu sisteme entegre olmada bazı zorlukları beraberinde getiriyor. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün öğrencilerimizin donanım ihtiyacını tespiti üzerine biz bu kampanyayı başattık. İl genelinde bin civarında öğrencimizin tablet ev bilgisayara ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Öğrencilerimizin bu eğitim modelinden en üst düzeyde istifade edebilmesi için bilgisayar ve internet erişimi olmazsa olmaz koşullardan birisi. Artvin’de en ücra köşelere kadar internet ulaşımını sağlamış durumdayız ama öğrencilerimizde bilgisayar olmayınca bu interneti kullanamıyor. Bizde bu eksikliği gidermek adına böyle bir çalışma içine girdik” diye konuştu.

-İlk tablet bağışı vatandaş Yılmaz Doruk’tan geldi

Toplumun tüm kesimleri kampanyaya destek olmaya davet eden Doruk, “Üst düzey bir katılımla öğrencilerimizin bu ihtiyacın giderileceğine olan inancım tam. İlk tableti bir vatandaş olarak ben bağışlıyorum ve kampanyayı başlatıyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ise uzaktan eğitim faaliyetlerinin titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Acar, “Bu güne kadar 39 bin 903 sanal ders uygulaması yapıldığını kaydeden Acar, 25 bin 208 öğrenciye psikososyal destek verdik ve 11 bin 156 e sınavla öğrencilerimizin öğrenme düzeylerini ölçmeye çalıştık” dedi.

Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonu olmadığı için uzaktan eğitime ulaşmakta sorun yaşayan öğrencileri tespit ederek bu kampanyayı başlattıklarını kaydeden Acar, şunları söyledi:

Yardım kampanyamıza destek sağlayacaklar ayni yardımlarını makbuz karşılığı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecek. Nakdi yardımlarını ise T.C Halk Bankası Artvin Şubesinde açılan TR 78 0001 2009 1750 0005 0001 18 İBAN Numaralı, Tabletin Benden Yardım kampanyası hesabına yatırabileceklerdir. Kampanyaya 1 tablet bağışlamak isteyen hayırseverlerin bağışlaması gereken nakdi yardım tutarı 700 liradır” diye konuştu.