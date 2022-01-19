Artvin’de okular kar ve buzlanma nedeniyle bir kez daha tatil edildi

Artvin merkez, ilçelerinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle yarın da eğitime ara verildi.

Kar tatilini Artvin Valisi Yılmaz Doruk sosyal medya hesabından duyurdu. Doruk açıklamasında, “Sevgili öğrenciler, ilimizde kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle 20 Ocak 2022 Perşembe günü Artvin genelinde tüm okullarda eğitim öğretime bir gün ara veriyoruz. Çalışmalarımıza evde devam edelim başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Bu açıklamanın ardından Artvin’de pazartesi, salı, çarşamba günlerinin ardından perşembe günü de eğitime ara verilmiş oldu.