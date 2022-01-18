Artvin’de okular kar nedeniyle bir kez daha tatil

Artvin merkez ve ilçelerinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle yardın eğitime ara verildi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İlimizde yoğun kar yağışı, soğuk hava ve buzlanmanın etkili olmaya devam etmesi nedeniyle, il merkezi, Ardanuç, Borçka, Murgul, Şavşat ilçelerimizde eğitim öğretime 19 Ocak 2022 Çarşamba günü ara verilmiştir. Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Yusufeli ilçelerimizde taşıma yoluyla okullarımıza gelen öğrencilerimiz de bu tarihte izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verdi.

Bu açıklamanın ardından Artvin’de pazartesi, salı günlerinin ardından çarşamba da eğitime ara verilmiş oldu.