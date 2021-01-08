banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Mücevher ihracatı düştü
Mücevher ihracatı düştü
Dolar ve Euro'da son durum ne?
Dolar ve Euro'da son durum ne?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

Artuklu Üniversitesi, Özgür Halep Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladı

Mardin Artuklu Üniversitesi ve Özgür Halep Üniversitesi arasında karşılıklı işbirliğini ve ortak anlayışı teşvik etmek, geliştirmek amacıyla eğitsel ve bilimsel işbirliği protokolü imzalandı.

Eğitim 08.01.2021, 13:40
3
Artuklu Üniversitesi, Özgür Halep Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladı

Mardin Artuklu Üniversitesi ve Özgür Halep Üniversitesi arasında karşılıklı işbirliğini ve ortak anlayışı teşvik etmek, geliştirmek amacıyla eğitsel ve bilimsel işbirliği protokolü imzalandı.

İki üniversite arasında ortak bilimsel çalışmalar, bilim insanları ve öğrencilerin akademik değişim programları gibi birçok alanda mutabakata varılan işbirliği protokolü, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve Suriyeli Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu Eğitim Bakanı Huda Al-Absi tarafından imzalandı. Yakın zamanda akademik ziyarette bulunan Özgür Halep Üniversitesi heyeti ile yaptıkları olumlu temaslar neticesinde bilimsel işbirliğini daha ileriye götürüp geliştirmek amacıyla eğitim işbirliği protokolünün hazırlanarak imzalandığını belirten MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, "Ülke olarak kardeş Suriye halkının daima yanındayız. Üniversite olarak akademik ve bilimsel anlamda da her zaman onların yanında olacağız. Bugün imzaladığımız protokol gereği iki üniversite arasında ortak bilimsel çalışmalar, bilim insanları ve öğrencilerin akademik değişim programları, ortak seminer, panel, konferans, çalıştay ve kültürel etkinlik organizasyonları gibi birçok alanda mutabakata vardığımızı belirtmek isterim. Yapılacak ortak çalışma ve projelerden, kısa sürede olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyorum" dedi.

Özgür Halep Üniversitesinden mezun olan öğrencilerin gerekli koşulları sağladıklarında Mardin Artuklu Üniversitesinde yüksek lisans programına kabul edilebileceklerini belirten MAÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Süleyman Şanlı, "Özgür Halep Üniversitesinde okuyan öğrenciler gerekli şartları sağladıklarında, Mardin Artuklu Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarına yatay geçiş sağlayabilecekler. Özgür Halep Üniversitesinin farklı kampüslerinde, MAÜ’ye ait TÖMER Merkezleri açılarak TÖMER eğitimleri için sınıflar tahsis edilecek. Mardin Artuklu Üniversitesinin ülkemizin birçok şehrinde düzenlediği YÖS ve TÖMER sınavları Özgür Halep Üniversitesinde de yapılabilecek" diye konuştu.

Ortak çalışma ve projeler kapsamında birçok çalışmanın var olduğunu aktaran Doç. Dr. Şanlı, Özgür Halep Üniversitesi öğrencilerine takviye amaçlı internet üzerinden çeşitli derslerin ve kursların verilebileceğini ve üniversitenin öğrencileri arasından seçilecek başarılı öğrencilerin belli bir süre için Mardin Artuklu Üniversitesine misafir öğrenci olarak kabul edilebileceklerini sözlerine ekledi.
Yorumlar (0)
banner429
banner422
17°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 16 34
2. Fenerbahçe 16 32
3. Gaziantep FK 16 31
4. Alanyaspor 17 30
5. Galatasaray 16 30
6. Hatayspor 16 27
7. Trabzonspor 17 26
8. Konyaspor 16 22
9. Karagümrük 16 21
10. Malatyaspor 16 21
11. Antalyaspor 17 21
12. Rizespor 16 20
13. Göztepe 16 19
14. Sivasspor 16 19
15. Başakşehir 16 19
16. Gençlerbirliği 16 19
17. Kasımpaşa 16 19
18. Ankaragücü 16 15
19. Denizlispor 16 13
20. Kayserispor 16 13
21. Erzurumspor 17 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Adanaspor 16 18
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Barcelona 17 31
4. Real Sociedad 18 30
5. Villarreal 17 29
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 18 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12