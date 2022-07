Artık okullarda öğretmen seçimi yapılamayacak

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, “temel eğitimde kura” usulünün Eskişehir’de uygulamaya konulduğunu açıklarken, artık velilerin öğretmen seçimi yapamayacağı bilgisini verdi.

Eğitim öğretim yılının sona erip, çocukların yaz tatilinde olduğu şu günlerde anne babaları yeni bir heyecan sardı. Anasınıfı ve ilkokula kayıt telaşıyla birlikte velilerde okul ve öğretmen arayışı hızlandı. Temel eğitimin, geleceğin şekillenmesinde önemli bir basamak olduğunun bilincinde olan anne babalar, tavsiye üzerine ikamet adresi dışındaki okula hatta tavsiye edilen öğretmenin sınıfına yazdırmak için ev taşımaya varıncaya kadar değişik alternatifler aramakta.

“Öğrencilerin hangi öğretmende eğitimini alacağı, kura ile belirlenecek“

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, daha önce görev yaptığı illerde de uyguladığı ve büyük bir memnuniyetle karşılanan “temel eğitimde kura” usulünün de Eskişehir’de uygulamaya konulduğu bilgisini verdi. Eskişehir’deki her okulun ve öğretmenin kaliteli olması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Töre, hiçbir çocuğun adresinden uzaktaki okullara kayıt yapmasını önleyeceklerini dile getirdi. Kendi mahallelerindeki okullarda da öğretmen seçimi yapılmayacağını söyleyen Töre, “Bakanlığımızın adrese dayalı kayıt sistemini titizlikle uyulacaktır. Bu hususta kesinlikle taviz verilmeyecek. Her mahallemizin eşit ve adil eğitime ulaşma hakkı vardır ve güçlü Türkiye’nin mutlu çocuklarını yetiştirmek hepimizin boynunun borcudur. Her çocuk okuluna rahat ulaşmalı, eğitimini rahat, huzurlu ve güvenli bir ortamda almalı. Eskişehir’de bunu başarmak için ne gerekiyorsa yapılacaktır. Her okul kaliteli, her öğretmen başarılıdır. Evinden kilometrelerce uzaktaki bir okula öğrenci kaydının önüne geçilecek, kendi mahallesindeki okulda da öğretmen seçimi yapılamayacaktır. Ön kayıt yapılan öğrenciler, önceden ilan edilen tarih ve yerde, şartları herkesçe bilinen ve tamamen şeffaf bir usulde tüm velilerin katılımıyla, öğrencilerin hangi öğretmende eğitimini alacağı, kura ile belirlenecek “ ifadelerini kullandı.