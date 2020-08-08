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Armatürcülerden mesleki eğitime destek

GEÇTİĞİMİZ YILI 1,5 MİLYAR DOLAR İHRACATLA KAPATAN ARMATÜR SEKTÖRÜ, ÖZELLİKLE GENÇ İSTİHDAMIN ARTMASINA YÖNELİK YAPTIĞI ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR. ARMATÜR DERNEĞİ İLE İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU, KATMA DEĞERİ YÜKSEK BİR İSTİHDAM PROJESİNİN İLK ADIMINI ATTI.

Eğitim 08.08.2020, 12:23
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Armatürcülerden mesleki eğitime destek

Geçtiğimiz yılı 1,5 milyar dolar ihracatla kapatan armatür sektörü, özellikle genç istihdamın artmasına yönelik yaptığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Armatür Derneği ile İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, katma değeri yüksek bir istihdam projesinin ilk adımını attı.

Armatür, Valf, Musluk, Tesisat Ekipmanları ve Vana Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, “Planladığımız projeler ışığında gerçekleştireceğimiz ortaklık hem öğrencilerimize hem de sektörümüze büyük fayda sağlayacak” dedi.

Turhan, “Üniversite- sanayi iş birliği hem öğrencilerimiz hem de sektörümüz için büyük önem taşıyor. Genç öğrencilerimizin hepsi sektörümüzü daha da ileriye taşıyacak potansiyele sahip. Bizler de sektör olarak onların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu toplantı sonrası hedeflerimiz arasında staj, istihdam, kalifiye personel gibi projeler var. Bunların ilk adımını bu toplantıda atmış olduk. Gençler sektörümüzün geleceği. Bizler de gerçekleştireceğimiz projelerde onların yanında olmaya devam edeceğiz. Amacımız genç meslektaş adaylarımızı sektörümüze kazandırmak” dedi.

İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Sinan Kesici de “Üniversite eğitiminde istihdam ve kariyer odaklı yaklaşımımızla meslek yüksekokulumuzda üniversite-sanayi iş birliklerine odaklanmaya devam ediyoruz. Değişen yeni dünya düzeninde yaygınlaşan dijital dönüşüm süreçlerine kolay erişilebilir eğitim ile çevrimiçi içerik üretmeye teknolojik altyapımız sayesinde bütünüyle hazırız. Mesleki eğitimde de varlık ve refahın teknoloji ve bilimden geçtiğini düşünerek öğrencilerimize teorik bilgilerini çeşitli sektörlerde uygulama alanı sunan bir metodoloji uyguluyoruz. 21. yüzyıl iş dünyasının bugünün gençlerinden beklentilerinin yüksek olduğunu biliyoruz ve bu doğrultuda öğrencilerimizin dünyadaki son gelişmelere kolayca entegre olabilecek, kişisel gelişimlerine çeşitli pratiklerle katkıda bulunacak bir eğitim anlayışını benimsiyoruz. Düzenlediğimiz çeşitli organizasyonlar ve seminerler ile öğrencilerimize farklı sektörlerin temsilcileriyle buluşma imkânı sunarak öğrencilerimizin iş dünyasını tanımalarını ve fikir alışverişinde bulunmalarını sağlıyoruz. Kapsamlı uygulamalı eğitim anlayışımızda kuramsal bilginin pratiğe dönüştürülebileceği ortamlar hazırlıyoruz. Geleceğin mesleklerine kolayca adapte olabilmeleri açısından hazırladığımız öğrencilerimiz için yeni normale ve çağın gereklerine uygun bir şekilde müfredatımızı da güncelliyoruz” dedi.

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