ARHAVİ BELEDİYESİ'NDEN ÖĞRENCİLERE TABLET DESTEĞİ...

ARHAVİ-Arhavi Belediyesi salgın döneminde aldığı önlem ve desteklerine devam ediyor. Belediye başkanı Vasfi Kurdoğlu’nun girişimleri ile ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet bilgisayar sağlandı.

Pandemi döneminde uzaktan eğitim gören öğrencilerin temel ihtiyacı haline gelen iletişim araçları büyük önem kazanırken, ihtiyaçlı öğrencilerin uzaktan eğitimden geri kalmamaları için Arhavi belediyesi de imkânları nispetinde desteklerini sürdürüyor. Bu bağlamda Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, temin edilen 10 adet tablet bilgisayarı ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırmak üzere ilçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Arslanoğlu’na teslim etti.

Belediye başkanlık makamında yapılan teslim programında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile belediye meclis üyeleri Mustafa Kemal Tatar ve Birkan Uyanık da hazır bulundu.