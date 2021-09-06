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Ardahan’da eğitim zili çaldı

Ardahan’da 2021-2022 eğitim-öğretim yılı ders zili bugün itibariyle çalarken öğrenciler okullarına koştu.

Eğitim 06.09.2021, 15:05
Ardahan’da eğitim zili çaldı

Ardahan’da 2021-2022 eğitim-öğretim yılı ders zili bugün itibariyle çalarken öğrenciler okullarına koştu.

CKorona virüsü önlemleri kapsamında uzun zamandır uzaktan eğitimde olan öğrenciler, bugün itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitime katılacak. Ardahan’da da yeni dönem dolayısıyla Ardahan Valisi Hüseyin Öner, kent merkezindeki 23 Şubat İlk Okulundaki birinci sınıfları ziyaret etti.

Öğrencilere başarılar dileyen Öner, yüz yüze eğitim ve öğretime başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Çocuklar ile birlikte ilk gün heyecanını yaşamak istediklerini belirten Öner, "Özlemiştik okulları. Dolayısıyla mutluyuz. Yüz yüze eğitimin yerini hiçbir şey tutmaz. Fiziki olarak son derece iyi durumdayız. İnşallah kurallara uyarak eğitime ara verilmez. Çocuklarımız bu ülkenin en önemli değeri. Her anlamda iyi yetiştirmek için gayretindeyiz" diye konuştu.

Vali Öner, Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut ile birlikte ziyaret ettiği sınıflarda çocuklara çikolata dağıttı.

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