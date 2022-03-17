banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner420

banner526

Son Dakika
Galatasaray'ın Barcelona maçı 11'i açıklandı!
Galatasaray'ın Barcelona maçı 11'i açıklandı!
Şapkanızı berenizi takın! Kar geri geldi...
Şapkanızı berenizi takın! Kar geri geldi...
Benzin ve motorine bir indirim daha geldi...
Benzin ve motorine bir indirim daha geldi...
Erdoğan imzaladı! Peki kim nereye atandı?
Erdoğan imzaladı! Peki kim nereye atandı?

Araştırma üniversiteleri için destek programı devreye giriyor

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı arasında ‘Araştırma Üniversiteleri Destek Programı İş Birliği Protokolü’ imzalandı. Protokole göre 23 üniversitenin sağlık, sosyal bilimler ve ileri teknoloji alanlarındaki çalışmaları 5 yıl boyunca desteklenecek.

Eğitim 17.03.2022, 12:31
Araştırma üniversiteleri için destek programı devreye giriyor

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı arasında ‘Araştırma Üniversiteleri Destek Programı İş Birliği Protokolü’ imzalandı. Protokole göre 23 üniversitenin sağlık, sosyal bilimler ve ileri teknoloji alanlarındaki çalışmaları 5 yıl boyunca desteklenecek.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından imzalanan protokol kapsamında araştırma üniversitelerine önemli miktarlarda kaynak aktarılacak. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından bu yıl ilk kez verilecek olan desteğin 5 yıl boyunca her sene artarak devam etmesi planlanıyor. Anlaşma kapsamında 23 üniversitenin sağlık, sosyal bilimler ve ileri teknoloji alanlarındaki çalışmaları desteklenecek.

“Bugüne kadar yaklaşık 20 milyar lira kadar kaynak sağlandı”

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, yatırım programları kapsamında bilimsel araştırmaların desteklenmesi konusunda yatırımın artarak devam ettiğini vurgulayarak, “Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından araştırma kapasitesini geliştirmek için belirli teknoloji alanlarında kritik kütleyi bir araya getirmeyi amaçlayan büyük ölçekli araştırma altyapılarının kurulması ve geliştirilmesi desteklenmektedir. Bu kapsamda yatırım programları ile bugüne kadar yaklaşık 20 milyar lira kadar kaynak sağlanmış ve gelişmiş teknolojiye sahip araştırma altyapıları kurulmuştur. 2022 yılında üniversitelerin araştırma altyapı ve bilimsel araştırma projelerine toplam 565 milyon lira ödenek tahsisi yapılmıştır. Söz konusu ödenek içerisinde araştırma üniversitelerimizin payı yüzde 67 civarındadır” ifadelerini kullandı.

“‘Araştırma Üniversiteleri Destek Programı’nı başlatarak yeni ve çok önemli bir adım atılmış olacak”

“Araştırma Üniversiteleri Destek Programı İş Birliği Protokolü” ile araştırma üniversitelerinin yıllık performansları dikkate alınarak bir destekleme süreci olacağına değinen Şenel, “Bugün imzalayacağımız protokol ile araştırma üniversitelerimizin yetkinliklerinin daha da geliştirilmesi ve uluslararası başarılarının artırılmasını amaçlayan ‘Araştırma Üniversiteleri Destek Programı’nı başlatarak yeni ve çok önemli bir adım atılmış olacaktır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile ortak yürüteceğimiz programla, araştırma üniversitelerimize bilimsel araştırma programları için yıllık performansları dikkate alınarak kaynak tahsisi sağlanacaktır” şeklinde konuştu.

“20’si devlet, 3’ü vakıf olmak üzere toplam 23 üniversitemiz ‘araştırma üniversitesi’ olarak ilan edilmişti”

Yaklaşık iki ay önce YÖK tarafından araştırma üniversitelerinin ilan edildiği toplantıyı hatırlatan YÖK Başkanı Erol Özvar ise, “Kurulumuz tarafından üniversitelerin araştırma kapasitesi ve etkileşim işbirliği boyutlarında yer alan toplam 32 gösterge kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda 20’si devlet, 3’ü vakıf olmak üzere toplam 23 üniversitemiz araştırma üniversitesi olarak ilan edilmişti. Bu toplantıyı takiben geçirdiğimiz iki ay içerisinde devletimizin ilgili kurumları ve üniversitelerimiz ile gerçekleştirdiğimiz istişareler neticesinde öncelikle programa yeni dahil olan araştırma üniversitelerinin daha öncekilerde de olduğu gibi 11’inci Kalkınma Planı’nda yer alan öncelikli alanlar ile eşleştirilmeleri yapılmıştır. Ayrıca program kapsamındaki 23 araştırma üniversitemizin 11’inci Kalkınma Planı’nda yer alan öncelikli alanların yanı sıra yetkin oldukları sağlık, ileri teknoloji ve sosyal bilimler alanları ile de eşleştirilmeleri yapılmıştır. Bu eşleştirmelere ilişkin sonuçları önümüzdeki hafta Erciyes Üniversitesi’nde yapacağımız toplantı kapsamında kamu ile de paylaşacağız. Bu gelişmelerin yanı sıra program kapsamındaki üniversitelerin araştırma kapasitelerinin artırılmasına yönelik özel destek paketleri sağlanması konusunda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile çalışmalar yaptık. Bugün imzalayacağımız protokolün de Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulu arasında gerçekleştirdiğimiz bu verimli görüşmelerin bir meyvesi olduğunu ifade etmek isterim” açıklamasında bulundu.

“(Ukrayna’da üniversite okuyan Türk öğrenciler) Başvuran öğrenci sayısı 3 bin 600’ü geçmiş bulunuyor”

Ukrayna’dan Türkiye’ye dönen üniversite öğrencilerinin yapılan duyuru sonrasında resmi web sayfası üzerinden başvurularını yapmaya devam ettiklerini vurgulayan Özvar, “Bugün itibarıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından resmi web sitemizde açılan sayfa üzerinden başvuran öğrenci sayısı 3 bin 600’ü geçmiş bulunuyor. Bir müddet daha sistemin açık kalacağını sizlerle paylaşmak isterim” dedi.

“Türkiye’de yatay geçiş koşullarını sağlayan öğrenciler ilgili üniversitelere başvuru imkanı kazanmış olacaklar”

Ukrayna’da üniversite okuyan ve çatışmalar sonrasında Türkiye’ye dönmek zorunda kalan öğrencilerle ilgili durumun sorulması üzerine YÖK Başkanı Özvar, ilgili yönetmelikler doğrultusunda şu an Türkiye’de okuyan öğrencilerin de hakları korunarak hareket edileceğinin altını çizdi. Özvar şunları kaydetti:

“Ukrayna’dan ülkemize dönen ve oradaki üniversitelerde okuyan öğrencilerden öncelikle öğrenim bilgilerini detaylı olarak sundukları verileri şuan da tahlil ettiğimizi, sınıflandırdığımızı sizlerle paylaşmak isterim. Yani şuan da hangi üniversitede, hangi bölümde, hangi programda kaç öğrenci okuyor, hangi sınıfta okuyorlar bütün bunların hepsini ikametgah adreslerine varıncaya kadar şuan da tasnif ediyoruz. Dolayısıyla ilk yaptığımız şey hali hazırdaki tabloyu iyi anlamak ve ona karşı hızlıca eylem planı hazırlamak eylem ortaya koymaktır. Birkaç gün içerisinde başvuru yapan öğrencilerle ilgili işlemler tamamlanacaktır. Bu işlemlere göre Türkiye’de yatay geçiş koşullarını sağlayan öğrenciler ilgili üniversitelere başvuru imkanı kazanmış olacaklar.”

Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 27 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Tottenham 28 48
8. Wolverhampton Wanderers 29 46
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19