Arama kurtarma köpekleriyle uygulamalı eğitim veren tek üniversitede geleceğin köpek eğitmenleri yetişiyor

Türkiye’de arama kurtarma köpekleriyle uygulamalı eğitim veren tek üniversite olan Gümüşhane Üniversitesi Kürtün Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümünde geleceğin arama kurtarma köpeği eğitmenleri yetişiyor.

Gümüşhane Üniversitesi Kürtün MYO Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü, Türkiye’de arama kurtarma köpekleriyle uygulamalı eğitim veren tek üniversite olarak fark oluşturuyor.

Arama Kurtarma Teknikleri dersi kapsamında köpeklerle uygulamalı olarak eğitim veren üniversitede geleceğin köpek eğitmenleri yetişiyor. Öğrencilerin gönüllülük esasına göre katılım sağladığı uygulamalı eğitimlerde ‘Yaman’ isimli arama kurtarma köpeğiyle havlama kutusu eğitimi, arama metotları ve temel itaat çalışmaları ile araç içerisi ve enkaz altında arama çalışmaları yapılıyor.

Bölümde ayrıca ‘Yaman’ın bakımı özellikle köpekten korkan öğrencilerin sorumluluğuna verilerek, korkularını da yenmeleri sağlanıyor.

Uygulamalı dersleri hayata geçirebilmek için AFAD ve emniyet teşkilatından eğitimler alarak tecrübelerini öğrencilerine aktaran Gümüşhane Üniversitesi Kürtün Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Öğretim Görevlisi Erdem Soylu, Türkiye’de bu alanda uygulamalı eğitim veren tek üniversite olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

“Köpekle uygulamalı olarak eğitim veren tek üniversite olmanın da gururunu yaşıyoruz”

Çalışmaları tamamen gönüllü ekiplerle yaptıklarını söyleyen Erdem Soylu, “Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencilerimize K9 eğitimi verebilmek adına okulumuzda böyle bir tesis kurmak istedik. Ülkemiz bir afet ülkesi, buradaki amacımız öğrencilerimizin köpekle arama tarama eğitimi nasıl verilir, bu temeli üniversitelerde alıp AFAD ve itfaiye teşkilatlarında istihdam edilmesini sağlamak. Bu tesisi kurarken Samsun AFAD tarafından iki kez 15’er gün eğitime tabi tutuldum. Orada temel eğitim aldıktan sonra öğrendiğim bilgileri burada öğrencilerime aktarıyorum. Şu anda temel seviyedeyiz ama bizim buradaki hedefimiz ülkemizde bir afet olduğu durumda köpeğimizi öyle bir yetiştirelim ki olaya ilk müdahale eden ekipler arasında yine öğrencilerimizle birlikte faydamız olsun. Bizim Arama Kurtarma Teknikleri diye bir dersimiz var. Bu dersin içerisinde Kentsel Arama ve Kurtarma diye bir bölüm var. Kentsel arama dediğimiz alanlar göçükte ve depremde arama. Arama çeşitlerinden bir tanesi de köpekle arama. Cihazla arama, köpekle arama, insanla arama diye. Köpekle arama eksik kalıyordu eğitimlerimizde. Biz genelde projeksiyon üzerinden anlatırdık. Daha sonra bu okulumuzda uygulamalı neden olmasın diye düşündük ve bir girişim içerisinde bulunduk. Köpeğimizi 40 günlükken getirdik buraya. AFAD ve emniyet teşkilatından desteklerle önce kendimi eğitmeye çalıştım. Temel seviyede köpeğe nasıl yaklaşılır, köpekle arama nasıl olur, köpeğin bakımı nasıl olur bunları öğrendikten sonra öğrencilerimize kur kur eğitimler vermeye başladık. Gönüllü ekiplerle yapıyoruz. Havlama kutusu, köpekle arama metodları, köpekle temel itaat çalışmalarını birlikte yapıyoruz. Buradaki amacımız ülkemize faydalı öğrencileri buradan mezun etmek. Araştırmalarımıza göre Türkiye’de Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programlarında köpekle uygulamalı olarak eğitim veren tek üniversite olmanın da gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

“Bu eğitimi üniversitede almamızın bize katkısı çok oluyor”

Türkiye’de köpekle eğitim veren tek üniversitede olduğu için çok şanslı olduğunu dile getiren Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 2. sınıf öğrencisi Onbaşı İlayda Nur Yüksekdağ ise “İtfaiye eğitimlerimizin dışında köpekle arama eğitimlerimiz de çok eğlenceli geçiyor. Türkiye genelinde Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programında köpekle uygulamalı eğitim konusunda tekiz. Bu yönden çok şanslıyız. Köpeklerle sabah, öğle ve akşam olmak üzere 3 eğitimimiz var. Havlama eğitimi veriyoruz, sağ sol yön çalışması yapıyoruz, enkazlarda arama kurtarma öğretiyoruz. Onun dışında köpekle oyunlar oynuyoruz güzel vakit geçirsin diye. Aşırı derece köpek korkum vardı bunu ‘Yaman’ ile birlikte atlattım diyebilirim. Bu eğitimi üniversitede almamızın bize katkısı çok oluyor. Erdem hocamız bize her şeyi öğretiyor. Atandığımız zaman da bu eğitimlerin hakkını vereceğimizi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“İlk geldiğimde köpekten korktuğum için kaçtım”

K9 köpeği ‘Yaman’ın bakımından sorumlu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 2. sınıf öğrencisi Halit Un da “Ben buraya ilk geldiğimde Erdem hoca köpekle eğitim yapıyordu ben de tam üniversiteye gireceğim zaman tasması da Erdem hocanın elinde değildi. O beni görünce heyecanlandı sanırım üstüme doğru koşmaya başladı, ben de köpekten korktuğum için ben de kaçtım. Orada briketler vardı onların üzerine çıktım. Ben çıkınca o da çıktı. Baya korkunçtu ama bu korkuyu hocamız sayesinde yendim. Köpekle eğitim yapa yapa haşır neşir olduk” dedi.