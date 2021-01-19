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AÖL sınavı ne zaman 2021 - MEB AÖL sınav tarihi açıklandı
AÖL sınav tarihi ne zaman? Soruları açıktan liseyi bitirmek isteyen öğrenciler tarafından merak konusu oldu. MEB 2021 sınav takviminde AÖL sınav tarihlerini yayınladı. İşte AÖL sınavları ne zaman yapılacak?
Eğitim 19.01.2021, 11:48
2003
AÖL sınav tarihleri belli oldu mu? AÖL sınavları en zaman? Hatırlanacağı gibi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),geçtiğimiz 5 ve 6 Aralık'ta yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarını Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelemişti.
Nihayet merakla beklenen sınav tarihleri belli oldu. İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilen AÖL sınav tarihleri...
AÖL SINAV TARİHLERİ 2021 AÇIKLANDI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.
I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de
II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak.
Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır" açıklamasında bulundu.