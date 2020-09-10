AÖF yaz okulu sınav sonuçları için gözler açıklamada

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları online olarak 5 Eylül’de başladı ve dün sona erdi. Yaz okulu sınav sonuçlarının birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor. AÖF kayıt yenileme işlemleri ise 5 – 15 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇ EKRANI