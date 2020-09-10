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AÖF yaz okulu sınav sonuçları için gözler açıklamada

Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinin Yurtiçi ve Yurtdışı programlarının 2019-2020 öğretim yılı az okulu sınavları dün sona erdi ve kısa süre içinde sonuçlar açıklanacak. İşte AÖF yaz okulu sınavı sonuçlarına dair ayrıntılar...

Eğitim 10.09.2020, 10:48
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AÖF yaz okulu sınav sonuçları için gözler açıklamada

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları online olarak 5 Eylül’de başladı ve dün sona erdi. Yaz okulu sınav sonuçlarının birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor. AÖF kayıt yenileme işlemleri ise 5 – 15 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇ EKRANI

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