Son Dakika
AÖF sonuçları açıklandı mı?
AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ve erişime açılacağı sonuç ekranı öğrenciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Sonuçlar genelde sınav tarihinden itibaren iki hafta içerisinde açıklanıyor. İşte sonuçlara erişebileceğiniz AÖF sınav sonuç ekranı;
Eğitim 12.04.2022, 15:21 12.04.2022, 15:25
AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
AÖF bahar dönemi vize sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek. Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linkten detaylara ulaşabilirsiniz;