AÖF sınavları ne zaman yapılacak? AÖF giriş ekranı ve vize sınavı tarihleri

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, AÖF güz dönemi ara sınavları 12-13 Aralık 2020 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.

AÖF sınavları öğrenciler tarafından takip ediliyor. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, AÖF sınavları aralık ayının ikinci haftasında gerçekleşecek. AÖF sınavına giriş www.anadolu.edu.tr adresinden yapılacak. Anadolu Üniversitesi 2020 AÖF sınav takvimine göre, güz dönemi ara sınavları 12-13 Aralık 2020 tarihinde organize edilecek. İşte, AÖF sınavlarıyla ilgili bilgiler.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri için güz döneminde yöneltilen soruların örneğini yayımlanan Anadolu Üniversitesi, ara sınav takvimini de paylaştı.

Resmi web sayfası üzerinden yayımlanan ifadede, "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara sınavları çevrim içi (online) yapılacak olup sürece ilişkin takvim aşağıda verilmiştir" denilerek, şu paylaşım yapıldı:

AÇIK UÇLU SORULAR SORULACAKTIR

Bununla birlikte, online olarak sınava girecek olan adaylar için açık uçlu soruların yöneltileceğini belirterek şunlar ifade edildi:

"Sınavda 17 lisans programımızda ekli listede yer alan derslerden çoktan seçmeli soruların yanında kısa ve uzun cevaplı açık uçlu sorular da sorulacaktır"

SINAVDA HER DERS İÇİN 30 SORU - 40 DAKİKA

Sınavda adaylara her ders için 30 soru yöneltilip, 40 dakika verileceği, "Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre olacaktır" şeklinde ifade edildi.