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AÖF sınav yerleri açıklandı!
AÖF ara sınavların 3 Nisan Pazar günü sona ermesinin ardından açık öğretim fakültesi öğrencileri bahar dönemi sınavı ne zaman saat kaçta gibi soruların yanıtını araştırmaya başladı. İşte detaylar...
Eğitim 20.05.2022, 15:45
21-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavları için sınav binaları ve salonlarını merak ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından sınav giriş yerlerini merak eden adaylar https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden sınav giriş yerlerini sorgulayabilecek.
AÖF SINAV TARİHLERİ
AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak.
AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.