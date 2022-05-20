AÖF sınav yerleri açıklandı!

21-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavları için sınav binaları ve salonlarını merak ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından sınav giriş yerlerini merak eden adaylar https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden sınav giriş yerlerini sorgulayabilecek.

SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

AÖF SINAV TARİHLERİ

AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.