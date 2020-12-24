AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarını geçtiğimiz günlerde online ortamda gerçekleştirdi. 12 Aralık tarihinde başlayan sınavlar 21 Aralık'ta tamamlandı. Sınavların tamamlanmasının ardından eğitimine AÖF'de devam eden öğrenciler AÖF sınav sonuçları için bekliyor. AÖF sınav sonuçlarının bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.

Anadolu Üniversitesi'nden AÖF sınav sonuçları açıklaması

Üniversiteden yapılan AÖF sınav sonuçları açıklamasında, "Değerli öğrencilerimiz, Güz Dönemi Ara Sınavları ve sınavlara ilişkin süreçler devam etmekte olup sınav sonuçları tüm bu süreçler tamamlandıktan sonra ilan edilecektir. Sınavlarınızda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Güz dönemi ara sınavlarının ardından güz dönemi final sınavları 16-17 Ocak 2021 tarihlerinde online olarak yapılacak.