AÖF kayıt yenileme ne zaman? Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme tarihleri belli oldu

AÖF kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin başlayacağı tarihle ilgili araştırmalar sürmeye devam ediyor. Açık Öğretim Fakültesinde eğitim hayatlarını sürdüren öğrenciler, 2021-2022 yılı için kayıt dönemlerini sorguluyor. Peki, 2021 AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ne zaman başlayacak? İşte Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan tarihler.

AÖF KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül tarihinde başlayacak ve 8 Ekim’de sona erecek. Güz dönemi ara sınavı 27-28 Kasım’da, Güz dönemi dönem sonu sınavı ise 8-9 Ocak’ta yapılacak.

AÖF, YKS yeni kayıtları 6 Eylül tarihinde başladı ve 10 Eylül’de sona erdi.

Kayıt işlemleri kayıt tarihinin ilk günü saat 09:00’da başlayıp kayıt tarihinin son günü saat 17:00’de sona erecektir. aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısından e-devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra ilgili kayıt türünü seçip açıklamalar doğrultusunda başvuru adımlarını tamamlayarak çevrimiçi başvuru işleminizi gerçekleştiriniz. Çevrimiçi başvuru işlemlerinde adayın HES Kodunu girmesi zorunludur.

Yüklenen fotoğrafların adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde, cepheden yüzü açık ve son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir. Açıköğretim Sisteminde kullanılmak üzere yüklenilen fotoğrafın adaya ait olmaması, hatalı geçersiz olması durumunda doğacak olumsuzlukların sorumluluğu adaya aittir.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

AÖF tarafından paylaşılan akademik takvime göre güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül ile 8 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

AÖF KAYIT YENİLEME ADIMLARI

AÖF kayıt yenileme işlemleri gerçekleştirirken aşağıdaki adımların sırasıyla uygulanması gerekiyor.

1- Derslerini seç.

2- Ücretini öde.

3- Otomasyondan kaydını kontrol et.

4- Ders kitapların eKampüs’te.