Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi yarı yıl sonuçları açıklandı. Yaklaşık 1 milyon öğrencinin girdiği sınavın sonuçların açıklanması ile çok sayıda öğrenci mezuniyet sevinci yaşayacak.