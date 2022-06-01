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AÖF Bahar Dönemi yarı yıl sonuçları açıklandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi yarı yıl sonuçları açıklandı. Yaklaşık 1 milyon öğrencinin girdiği sınavın sonuçların açıklanması ile çok sayıda öğrenci mezuniyet sevinci yaşayacak.

Eğitim 01.06.2022, 11:32
AÖF Bahar Dönemi yarı yıl sonuçları açıklandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi yarı yıl sonuçları açıklandı. Yaklaşık 1 milyon öğrencinin girdiği sınavın sonuçların açıklanması ile çok sayıda öğrenci mezuniyet sevinci yaşayacak.

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