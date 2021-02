Antalya’ya 72 milyon değerinde eğitim yatırımı

Bahçeşehir Koleji, Antalya’nın Serik ilçesine 22 bin 500 metrekarelik alana yeni kampüsünü kuruyor. Aspendos adı verilen kampüsün tanıtım toplantısı, pandemi önlemleri alınarak bir otelde gerçekleştirildi. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı ve Bahçeşehir Koleji Kurucusu Enver Yücel, yeni kurulacak kampüs ile ilgili, “Türkiye’de yer alan Bahçeşehir Kolejinin ilk 3 büyük kampüsü arasında yer alıyor” dedi.

Bahçeşehir Koleji, Antalya’nın Serik ilçesine Aspendos adını verdiği yeni kampüsünü kuruyor. Kampüs 22 bin 500 metrekare kapalı alan içerisinde 51 derslik, bin 200 öğrenci kapasitesi ile önümüzdeki Eylül ayında eğitim- öğretime başlayacak. Aspendos Kampüsünün tanıtım toplantısı Serik’te yer alan bir otelde gerçekleşti. Toplantıya, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Serik İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, yöneticiler ve basın mensupları katıldı. Toplantıda, yeni açılacak olan kampüsün tanıtımı yapıldı.

"Okulumuz her geçen gün büyümeye devam ediyor”

“Okul açmak, bir eğitim kurumunu başlatmak her zaman çok güzeldir" diyen Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, "Serik gibi güzel bir ilçede böyle bir kampüsün yapılıyor olması bizi ayrıca mutlu ediyor. Buradaki okul, Türkiye’deki diğer okullara göre oldukça güçlü, büyük, modern ve bütün dünyanın var olan eğitim ile ilgili olanaklarını burada bünyesinde toplamış olan çok güzel bir okuldur. 72 milyonluk bir yatırımla kuruldu. Bin 500 öğrenci kapasitesine sahip bir okul oluyor. Bahçeşehir Koleji her geçen gün büyümeye devam ediyor. Türkiye’nin her yerine kaliteli eğitimi taşıyoruz. Kaliteli eğitim, her çocuğun hakkıdır diye düşünüyoruz. Onun için bugün Serik’teki okulumuzu tanıtıyor olmaktan duyduğum memnuniyet oldukça fazla. Serik’te açılacak okulumuz eylül ayında eğitim öğretime başlayacak. Tabii ki pandeminin gidişatı bu süreçte çok önemli. Velilerimiz müsterih olsunlar. Bahçeşehir Kolejinde eğitim yüz yüze de dijital olarak da eksizsiz bir şekilde devam ediyor. Dijital eğitim, pandemi sonrasında da hayatımızda olacak. Dijital eğitim yatırımlarımızla, güçlü eğitim içeriğimizle eğitimi 360 derece en iyi şekilde yürütmeye, eğitimde öncü kurum olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“12 yıldır okullarımızda dijitalleşme yatırımı yapıyoruz”

Pandemi sürecinde eğitime yaptıkları yarımlarla gururlandıklarını ifade eden Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, “Koşullar ne olursa olsun eğitim yatırımlarımız devam ediyor. Geçen yıl 4, bu yıl 3 yeni kampüs açtık. Ülkemizin geleceğini yetiştirmek çok kıymetli. Bu gurur ile bu sayıları paylaştım. Serik’te Aspendos kampüsü ile Bahçeşehir Koleji bayrağını dalgalandıran değerli kurucularımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Özel bir dönemden geçiyoruz. Dünya’da 190 ülkede 1.6 milyar öğrenci, bu süreçten etkilendi. Eğitime ulaşım, sürecin kesintisiz yürümesi anlamında maalesef olumsuz etkileri oldu.. Bu süreçte eğitim öğretimi okulların dışına çıkarabilmek, daha da önemlisi dijitalleştirebilmek çok önemli. 12 yıldır okullarımızda dijitalleşme yatırımı yapıyoruz. Özellikle dijital platformlarla eğitim öğretimin devam etmesi için planlanan süreçte 3 yıldır da yapay zeka tabanlı kişiye özgü eğitim platformumuz Metodbox ile dijital eğitimi en iyi şekilde, kesintisiz devam ettiriyoruz.” diye konuştu.

“Kampüste, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu lisesi kademeleri mevcuttur”

Bahçeşehir Koleji Serik Kurucu Temsilcisi Baki Çimen ise konuşmasında kampüsle ilgili şu bilgileri verdi:

“Bahçeşehir Koleji Aspendos Kampüsü, 17 bin 500 metrekarelik bir alan üzerine kurulmuş 51 derslik bin 200 öğrenci kapasitesine sahip bir kampüstür. Kampüste, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve, Anadolu lisesi kademeleri mevcuttur. Ayrıca 8 adet laboratuvar, 2 adet yüzme havuzu, 2 tenis kortu, kapalı ve açık spor salonları ile öğrencilere her türlü sosyal imkanları sunmaya hazırdır.”