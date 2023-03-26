Antalya’da YÖKDİL heyecanı

Antalya’da Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nda (2023-YÖKDİL/1) alışılmış manzaralar yaşanmaya devam etti. Bazı adaylar sınava son dakikalarda yetişirken, bazı adaylar da sınav yerini karıştırdı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2023-YÖKDİL/1, Antalya’da da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesinde saat 10.15 itibarıyla başladı. Sınava girecek olan adaylar, üniversite içerisinde yoğunluk oluşturdu. Üniversite içerisinde görev alan Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri yoğunluk yaşanmaması için çaba gösterdi. Sınav öncesinde son provalarını yapan adaylar, saat 10.15’te başlayacak sınav için kuyruğa girmeye başladı. Saatler 10.00’a yaklaştığında ise sınav binaları önünde adeta koşu yarışlarına benzer görüntüler yaşandı. Bazı adaylar geç kalmamak için koşarak soluk soluğa sınav giriş kapılarına geldi. Sınav yerine yanlış gelen adaylar, yetkililerin uyarısıyla giriş yerlerine yönlendirildi. Küpesini çıkarmayı unutan adaylar ise kapı önlerinde bekleyen yakınlarına koştu. Öğrenciler sınavda ter dökerken, aileleri ve yakınları dışarıda heyecanla bekleyişlerini sürdürdüler.

180 dakika sürecek sınavda adaylar, İngilizce’de fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Arapça’da ise sadece sosyal bilimler alanındaki testler üzerinden değerlendirilecek.