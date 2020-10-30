Antalya’da Türkiye’nin ilk ekolojik ortaokulunun temeli atıldı

Antalya’nın Serik ilçesinde hayırsever iş insanı Harun Şahin Kırbıyık tarafından yaptırılacak olan 24 derslikli Türkiye’nin ilk ekolojik okulunun temel atma töreni gerçekleştirildi.

4 bin 215 metrekare alana yapılacak Harun Şahin Kırbıyık Ortaokulunun temel atma töreni gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan ve okulun tamamlandığında çevreye duyarlı örnek bir okul olacağını belirten Vali Ersin Yazıcı, “Temelini atmakta olduğumuz okul, örnek teşkil edecek çevreye duyarlı bir okul. Temiz enerji üreten ve atık suyunu geri kullanan bir okul. Doğayı ve çevreyi temiz kullanmamızın gerektiğini pandemi döneminde hep beraber anladık. Doğa ve çevre biz insanlar için çok önemli. Böyle örnek projelerle hem çevremizi korumalı hem de eğitime destek olmalıyız" dedi.

Kendi kendine yetebilen ilk okul

Vali Yazıcı, “Okulumuz tamamlandığında solar enerji sistemi ile kendi enerjisini güneşten üreterek, kendi kendine yetebilen ilk doğa dostu okul olacak. Okul çatısındaki sistem sayesinde yağmur sularını toplayarak, geri dönüşümünü yapabilme özelliğine de sahip olacak. Bu güzel projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu tür doğa dostu okulların artmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Okulun, Türkiye’nin ilk ekolojik okulu olduğunu belirten Harun Şahin Kırbıyık ise eğitim için çalışmalar yaptıklarını söyleyerek, “Eğitim için çalışmalar yapıyoruz. Örneğin Aksu’da 0-7 yaş grubu için kreş yaptık. Engelliler için Aksu’nun bir oku daha yaptık. İlim irfan yurdu olan bir okul daha yapalım dedik ve burayı yaptık. Allah’ın izniyle kısa bir zamanda bitirip vatandaşlarımıza sunacağız” şeklinde konuştu.

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik ise "Bugün yapılan bu hizmet çok anlamlı ve Şahın Kırbıyık Bey’e de özellikle çok teşekkür ederim. Şahin Bey bu okulun sözleşmesi yapıldı, temeli atıldı, inşallah önümüzdeki dönem içerisinde de açılışını yapacağız" diye konuştu.

“Yağmur suyunu kendi sistemiyle kullanılır hale getiriyor”

Okulun çevreci bir özelliği olduğuna dikkat çeken Kırbıyık, “Okulumuz yağmur suyunu kendi sistemiyle kullanılır su haline getiriyor. Ayrıca okulun içerisinde yapraklar falan birikirse onları da gübre haline getiriyor. Güneş enerjisiyle elektriğini üretiyor. Okulumuzdan kesinlikle elektrik ve su parası çıkmayacak. Allah’ın izniyle 1 yıl sonunda açacağız. Türkiye’de ilk olsun örnek olsun. Allah’ın bahşettiği bir enerji var zaten onu biz neden kullanmayalım dedik ve okulumuzun temelini attık. Mutluluk ve gurur duyuyorum. Hem ilki yapıyorsunuz bunun gururdan başka bir şeyi olamaz. Bu tip okullara ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından temel atmak için butonun başına geçen Vali Yazıcı ve okulun yapımını üstlenen Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Harun Şahin Kırbıyık ve beraberindekiler okulun temelini attı.

Türkiye’nin ilk ekolojik ortaokulu olan okul, yeni nesil dönüşüm teknolojilerini içende barındıracak ve kendi enerjisini de kendi üretecek. Çevre dostu okul güneş enerjisiyle kendi enerjisini kendisi üretecek. Okulun çatısındaki sistem sayesinde yağmur sularını toplayarak kullanabilir su haline getirebilecek.

Törene Antalya Valisi Ersin Yazıcı Antalya AK Parti Milletvekili Kemal Çelik ve Tuğba Vural Çokal, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu’nun, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Harun Şahin Kırbıyık, Şahin Kırbıyık’ın kızı Busem Kırbıyık’ın yanı sıra çok sayıda protokol üyesi katıldı.