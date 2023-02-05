Antalya’da 4 ilçede eğitime kar engeli

Antalya’da kar yağışı nedeni ile 4 ilçede eğitime bir gün süre ile ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de 1 gün idari izinli sayıldı.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Akseki, Elmalı, Gündoğmuş ve Korkuteli ilçelerimizde olumsuz hava koşulları nedeniyle; eğitim kurumlarımızda 06.02.2023 Pazartesi günü (Yarın) 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. İlçelerimiz kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel 1 gün idari izinli sayılacaktır”.”