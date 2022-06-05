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Antalya’da 34 bin öğrencinin LGS heyecanı başladı

Antalya’da 34 bin öğrencinin girdiği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesindeki merkezi sınavın ilk oturumu başladı. Öğrenciler 2 yıl aradan sonra maskesiz olarak sınava girdi.

Eğitim 05.06.2022, 10:45
Antalya’da 34 bin öğrencinin LGS heyecanı başladı

Antalya’da 34 bin öğrencinin girdiği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesindeki merkezi sınavın ilk oturumu başladı. Öğrenciler 2 yıl aradan sonra maskesiz olarak sınava girdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesindeki merkezi sınavın ilk oturumu başladı. Antalya’da Muratpaşa ilçesinde bulunan İstiklal Ortaokuluna gelen öğrenciler, kimlik kontrolünün ardından sınava girecekleri sınıflara yönlendirildi. Aileler de sınav yapılan okulun önünde çocuklarını bekledi. Kent genelinde 34 bin öğrenci 2 yıl aradan sonra maskesiz olarak sınava girdi.

"Allah hepsinin emeğinin hakkını versin"

Kızının sınav için dershaneye gittiğini belirten Gülay Suay, "Ben Fen lisesi kazanmasını istiyorum. Yine de kararı kızıma bıraktım. Sınava giren tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Allah hepsinin emeğinin hakkını versin. İlk kızımda girmişti ondan ötürü alıştım heyecanım yok. Hatta gelmemi istemedi, ben kendim geldim" dedi.

Veli Turan ise "Kızımı girdi. Heyecan var. 8 yılın emeği var. Herkese başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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