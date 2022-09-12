Ankara Valisi Şahin’den yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Ankara Valisi Vasip Şahin, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ile ilgili bir mesaj yayımladı.
Ankara Valisi Vasip Şahin, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ile ilgili bir mesaj yayımladı.
Ankara Valisi Vasip Şahin, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için bir mesaj yayımladı. Vali Şahin öğrencilere, öğretmenlere ve eğitim camiasına başarılar dileyerek mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Sevgili öğrenciler, kıymetli öğretmenlerimiz, yeni bir eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikli hedefimiz; yarınlarımızın güvencesi olan çocuklarımızı çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatıp özgüveni yüksek, millî ve manevi değerlere bağlı, vizyon sahibi bireyler olarak yetiştirmektir. Sabır, emek ve özveri isteyen bu uzun süreçte, taşıdıkları sorumluluğun bilinciyle görevlerini ifa etmeye gayret gösteren öğretmenlerimize güvenimiz tamdır. Bu düşüncelerle 2022-2023 eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, eğitim camiamızın tüm mensupları ve velilerimiz için sağlıklı, huzurlu ve verimli geçmesini temenni eder; başarılar dilerim."
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Beşiktaş
|5
|13
|3. Galatasaray
|6
|13
|4. Gaziantep FK
|6
|11
|5. Fenerbahçe
|5
|10
|6. Başakşehir
|4
|10
|7. Adana Demirspor
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|6
|9
|10. Alanyaspor
|6
|8
|11. Giresunspor
|6
|7
|12. Antalyaspor
|6
|6
|13. Kasımpaşa
|6
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|6
|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
|17. Ümraniye
|6
|2
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
|5. Sakaryaspor
|5
|9
|6. Keçiörengücü
|5
|8
|7. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|8. Pendikspor
|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Erzurumspor
|4
|3
|17. Altınordu
|3
|2
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Villarreal
|5
|10
|5. Athletic Bilbao
|5
|10
|6. Atletico Madrid
|5
|10
|7. Osasuna
|4
|9
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|4
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0