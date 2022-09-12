Ankara Valisi Şahin’den yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Ankara Valisi Vasip Şahin, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için bir mesaj yayımladı. Vali Şahin öğrencilere, öğretmenlere ve eğitim camiasına başarılar dileyerek mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili öğrenciler, kıymetli öğretmenlerimiz, yeni bir eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikli hedefimiz; yarınlarımızın güvencesi olan çocuklarımızı çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatıp özgüveni yüksek, millî ve manevi değerlere bağlı, vizyon sahibi bireyler olarak yetiştirmektir. Sabır, emek ve özveri isteyen bu uzun süreçte, taşıdıkları sorumluluğun bilinciyle görevlerini ifa etmeye gayret gösteren öğretmenlerimize güvenimiz tamdır. Bu düşüncelerle 2022-2023 eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, eğitim camiamızın tüm mensupları ve velilerimiz için sağlıklı, huzurlu ve verimli geçmesini temenni eder; başarılar dilerim."