Ankara Üniversitesi ile Kızılay iş birliği protokolü imzaladı

Ankara Üniversitesi ile Türkiye Kızılay Derneği arasında insani yardım araştırmaları, halk sağlığı, afet yönetimi, göç çalışmaları, sosyal hizmet, insancıl hukuk ve insani yardım finansmanı konularını içeren akademik iş birliği protokolü imzalandı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye Kızılay Derneğinin sadece Türk insanının değil bütün insanlığın yardımına koşan, ülkemizin gurur kaynağı kurumlarından biri olduğunu vurguladı. Türk Kızılay’ın çok ciddi eğitim faaliyetlerinin de bulunduğunu ifade eden Ünüvar, “Bugün bu protokolle Ankara Üniversitesinin bilimsel kapasitesi ile Türk Kızılay’ın hem teorik hem pratik deneyimlerini buluşturmuş olacağız” dedi.

Ankara Üniversitesinin 19 fakültesi, 14 enstitüsü, 40’ın üzerinde araştırma ve uygulama merkezi, 12 meslek yüksekokulu ile çok geniş bir hinterlandı olan, gerek eğitim gerekse diğer faaliyetleri itibarı ile çok geniş kesimlere hitap eden bir üniversite olduğunun altını çizen Ünüvar, “Bizim ilgili bütün birimlerimizin konuyla ilgili kafa yoracaklarını biliyorum. Kızılay ile ilgili atmamız gereken her adımı atacağız. Bunun sadece Türk insanı için değil, insanlık için de modelleme niteliğinde bir takım çalışmaları ortaya çıkaracağına yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık da, çalışmalarıyla topluma değer katan Ankara Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzalamaktan mutluluk duyduğunu kaydetti. Kınık, “Akademi; toplum için eğer bir şey üretiyorsa, toplumun hayatını kolaylaştırıp önünü aydınlatabiliyorsa kıymetlidir. Türk Kızılay olarak bizler de toplumu, insanı güçlendirmeye, insanların hayatını kolaylaştırmaya gayret ediyoruz. Onu olağanüstü durumlara, afetlere hazırlamaya çalışıyoruz. Bizim aslında yapmaya çalıştığımız, koruyucu anlamda bilgi, farkındalık, beceri kazandırmak ve fiziksel anlamda da onu bu olağanüstü şartlara hazırlamak” diye konuştu.

Kınık, Kızılay’ın akademiye açılmasını da çok çok önemli bulduklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnsani yardım, afet ve toplum sağlığı alanında yapılan çalışmaların akademik bir perspektifte incelenmesi, ölçülmesi, yenilikçi çözümler ortaya konulması önemli. Biz milli bir cemiyetiz ama bağışlarımızla, gönüllülerimizle ayakta duruyoruz. Finansal sürdürülebilirliğin sağlanması, sivil toplumun güçlendirilmesi noktasında bu çabaların Kızılay’ı aşan faydaları da olacaktır. Ankara Üniversitemizin çok kıymetli akademik kapasitesi ve bu perspektifle akademiye bakan bir akademisyen olarak sizlerin de bu konuya olan ilginiz, eminim ki çok verimli sonuçlar doğuracaktır.”

Konuşmaların ardından 3 yıl süreyle geçerli olacak protokol, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık tarafından imzalandı. Protokole göre telif ve çeviri eserler başta olmak üzere birçok konuda ortak yayın çalışmaları yürütülecek, lisans ve lisansüstü düzeyde çalışmalar gerçekleştirilecek, tarafların personel ve öğrencilerinin akademik çalışmalarına destek sağlanacak, eğitim, araştırma, sosyal sorumluluk gibi alanlarda gönüllülerin dâhil olduğu iş birlikleri yapılacak. Ayrıca, protokol ile Ankara Üniversitesinin tezsiz yüksek lisans ve sertifika programları başta olmak üzere maddi bedeli olan çalışmalarında Türkiye Kızılay Derneği personel ve gönüllülerine en az yüzde 20 indirim sağlanacak.