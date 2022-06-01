Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde Genç Ofis açıldı

Tüm Türkiye’de açılışları gerçekleştirilen, Genç Ofis’in bir yenisi Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Genç Ofis’inin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Bakan Kasapoğlu, “Gençlerimiz için yine gençlerimizle bir aradayız. Biliyorsunuz liselerimizde, üniversitelerimizde gençler neredeyse biz de oradayız felsefesiyle harekete geçirdiğimiz Genç Ofislerimizin sayısı her geçen gün artarak bu güçlü çalışma büyüyerek devam ediyor” dedi.