Ankara, İstanbul ve Boğaziçi üniversiteleri sıralamada yerlerini kaybettiler

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Türkiye genelindeki 193 üniversitenin 45 gösterge kapsamında değerlendirildiği Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları 2020’nin sonuçlarını açıkladı. Raporlar, kadrolaşma iddiaları ile tartışılan akademideki geriye gidişin daha da arttığını gözler önüne serdi.



Rapora göre, Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden olan Ankara, Boğaziçi ve İstanbul üniversiteleri uluslararası derecelendirme kuruluşlarınca yapılan sıralamada yerlerini kaybetti.



AR-GE BÜTÇE PAYI AZALDI



Times Higher Education’ın (THE) Asya sıralamasında 2019 yılında 351-401 aralığında bulunan Ankara Üniversitesi’nin (AÜ) 2020 yılındaki yeri, 401’in de altına düştü. Ar-Ge çalışmaları için 2019’da bütçesinden yüzde 10,8 pay ayıran AÜ, 2020 yılında bu payı yüzde 5,8'e düşürdü.



İstanbul Üniversitesi ise THE’nin Asya sıralamasında 201-251 aralığında olan yerini yukarıya taşıyamadı. 2019’da bütçedesideki Ar-Ge payı yüzde 11,26 olan üniversite, 2020 yılında bu payı yüzde 11,06’ya düşürmek zorunda kaldı.



AKADEMİ KAN KAYBETTİ



Kayyum rektör ile yönetilen Boğaziçi Üniversitesi’nin göstergelerdeki kaybı ise daha büyük oldu. THE’nin Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda 2019 yılında 501-601 aralığında bulunan Boğaziçi, 2020 yılında 601-801 aralığına geriledi. Boğaziçi Üniversitesi, 45 göstergeye göre yapılan değerlemede Türkiye üniversiteleri arasında 2019 yılında üçüncü olurken 2020 yılında üç basamak gerileyerek altıncılığa oturdu. 2019 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nin en yüksek yüzde 10’luk dilimde toplam 670 yayınına atıf yapılırken bu sayı 2020 yılında 621’e indi.



İLK 500’DE TEK ÜNİVERSİTE



THE’nin, Türkiye Üniversiteleri Sıralaması’na göre ise Türkiye’den yalnızca bir üniversite ilk 500’e girebildi. Çankaya Üniversitesi’nin 401-500 aralığında yer aldığı listede ilk bine girebilen üniversiteler ise şöyle sıralandı:



• Koç Üni.: 501-600

• Sabancı Üni.: 501-600

• Bilkent Üni.: 601-800

• Hacettepe Üni.: 601-800

• İTÜ: 601-800

• ODTÜ: 601-800

• İstanbul Üni.: 801-1000

• Bahçeşehir Üni.: 801-1000

• Boğaziçi Üni.: 801-1000

Kaynak: Birgun.net / Mustafa BİLDİRCİN