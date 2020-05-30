Ankara Eğitim Platformu, reşlerde ve anaokullarında alınması gereken tedbirleri açıkladı

Ankara Eğitim Platformu Başkanı Mirkan Aydın, kreşlerde ve anaokullarında alınması gereken tedbirlerle ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ankara Eğitim Platformu Başkanı Mirkan Aydın, 1 Haziran tarihinden itibaren, yüz yüze eğitim faaliyetlerine başlayacak olan okul öncesi eğitim kurumlarında alınması gereken tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Aydın, “Covid-19 salgını devam ederken açılmaları, öğrenciler ve aileleri için önemli bir fırsat teşkil ederken; toplum sağlığı açısından önemli riskleri de barındırıyor” ifadelerini kullandı.

Okul öncesi grubu öğrencilerinin 16 Mart’tan bu yana okullarından uzak olduğunu hatırlatan Aydın, “İzin verilen birkaç gün haricinde evlerinden dışarıya çıkamadılar. Bunun yanında, çalışan anne, babaların durumları da gözetilerek, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okulların açılması takviminde okul öncesi gruba öncelik verdiği anlaşılmaktadır. Öğrencilerin, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşması onlar için büyük bir mutluluk olacaktır. Oyun çağında olan bu gruptaki öğrencilerimizin, yüz yüze eğitimin başladığı ilk günlerde, oyunlar eşliğinde oryantasyon çalışmalarına alınmaları faydalı olacaktır. Öncelik verilmesi gereken ilk husus, öğrencilerin evde olduğu kadar okulda da güvende olduklarının hissettirilmesidir. Salgın nedeniyle, öğretmenlerin ve okulun aldığı tedbirler oyunlaştırılarak çocuklara aktarılmalı, endişe yaratabilecek söylemlerden kaçınılmalıdır. Verilen arada, öğrencinin okulda kazandığı bazı temel becerilerin unutulmuş olabileceği akılda tutulmalı ve eksiklerin kapatılması için öğrenciye baskı kurulmamalı, zamana yayılmalıdır” açıklamasında bulundu.

Tüm dünyayla birlikte Türkiye’nin de içinde bulunduğu Covid-19 salgını dolayısıyla bazı hatırlatmalar yapan Aydın, her şeyden önce sağlığın geldiğinin altını çizdi. Küçük yaştaki çocukların risk grubunda olmadığını belirten Aydın, çocukların taşıyıcı olarak virüsü yayabileceklerini vurguladı. Aydın, “Şu ana kadar dikkatle yürütülen salgın tedbirlerinin, okul öncesi yönetici, öğretmenleri ve velileri tarafından dikkatle uygulanması, toplum sağlığı açısından elzemdir” dedi.

Kreşler ve anaokullarında alınacak önlemleri sıralayan Aydın, “Tüm okullarda okul açılışından önce kullanılacak alanlar belirlenmelidir. Bu alanlarda doğal havalandırma koşullarının sağlandığından emin olunmalıdır. Öğrenciler kabul edilmeden temizlik çalışmaları tamamlanmalıdır. Görev alacak tüm personele, hijyen, sosyal mesafe ve Covid-19’dan korunma eğitimleri teorik ve uygulamalı olarak verilmelidir. Sosyal mesafe kuralı ile ilgili yönlendirme ve işaretleme gereken alanlar tespit edilerek (Asansör içerisinde, bekleme alanlarında, yürüyüş alanlarında, okula girişlerde) işaretlenmelidir. Su ve sabuna erişim olmayan alanlarda dezenfeksiyon için kullanılacak el dezenfektanı yeterli değilse artırılmalıdır. Tek kullanımlık, paketli yiyecek ve içecek ürünleri tercih edilmelidir. Birden fazla işlemde kullanılacak malzemeler kullanım öncesinde dezenfekte veya sterilize edilmelidir. Zaruri haller dışında, havalandırma sistemleri iklimlendirme sistemleri kullanılmamalıdır, pencerelerden 40 dakikada bir taze hava girişi sağlanmalıdır. Toplu teneffüslerden kaçınılmalı, bahçe alanında öğrencilerin sosyal mesafe sınırında kalacağı sayıda şubeye teneffüs izni verilmelidir. Şüpheli vaka tanımına uyan personel ya da öğrenci tespit edilmesi halinde her okul için önceden tespit edilmiş bir izole oda nakil öncesinde kullanılmak üzere ayarlanmalıdır. Eğitim faaliyeti başlamadan, uygulama tatbikatı yapılması faydalı olacaktır. Yüksek ateş, halsizlik, öksürük vb. Covid-19 belirtisi gösteren öğrenci ve personelin kesinlikle okula gitmemesi gerekmektedir. Kendisi ya da aynı evde yaşadığı yakınına, Covid-19 teşhisi konmuş çalışan ya da öğrencilerin, derhal okul müdürüne bilgi vermesi sağlanmalı ve resmi makamlara bildirim yapılmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Çalışma ortamlarının düzenlenmesi hususunda da açıklamalarda bulunan Aydın, “Ofislerde, sınıflarda ve bekleme alanlarında sandalye ve koltuklar arasında, tüm kenarlarda 150 santimetre mesafe bırakılmalıdır. Öğrenci sıralarının üzerine, mukavva ya da pleksi glas separatörler konulmalıdır. Sınıf temizliği sık aralıklarla, her ders arası ve okulun kapanış saati sonrasında yapılmalıdır. Okula bilgilendirme afişleri asılmalıdır. Tüm mahallerde, yüzey temizliğini engelleyecek eşya ve materyaller depolara kaldırılmalıdır. Kurum içinde kâğıt belge (nakit para da dâhil) kullanımı asgariye indirilmelidir. Okul içindeki tüm personel ve öğrencilerin maske takması sağlanmalıdır” dedi.

Güvenlik noktaları, okul giriş ve çıkışlarında ilgili personel tarafından ateş ölçümü yapılarak verilerin kayıt altına alınması gerektiğine vurgu yapan Aydın, “Okul ve ders giriş çıkışlarında, yığılma ve kalabalıkların önlenmesi için şubelere göre faklı saatler belirlenmelidir. Öğrencilerin, zaruri eşyalar hariç (kalem, defter, maske, dezenfektan vb.) çantalarında eşya taşımamaları gerekir. Çantalar okul girişlerinde dezenfekte edilmelidir. Öğrencilerin, okula girdiklerinde, ayakkabı değiştirmeleri ve okuldan çıkarken bu ayakkabıyı okulda muhafaza etmeleri sağlanmalıdır. Okula giriş yapan öğrencinin, ilk önce el yıkama işlemi yapması sağlanmalıdır. Zorunlu haller dışında binaya ziyaretçi (veli dahil) kabul edilmemelidir Mal kabulü kurum bahçe kapısında yapılmalı. Ürünler dezenfekte edildikten sonra binaya alınmalıdır. Okul çıkışından sonra, öğrencilerin ve personelin sosyalleşme amacıyla bir araya gelmesinin önüne geçilmelidir” diye aktardı.

Öğrencilerin okula gidiş ve eve dönüşleri esnasında hizmet verecek servis araçları hakkında da alınabilecek önlemleri sıralayan Aydın, “Servis araçlarının özellikle sık temas eden yüzeyleri başta olmak üzere her yolcu alımından önce temizliği yapılmalıdır. Servis taşıma kapasitesi sosyal mesafe göz önüne alınarak planlanmalı, iki yolcu arasında bir boş koltuk ya da koridor bırakılmalıdır. Seyahat süresince araç içerisinde şoför ve tüm yolcuların maske takmaları sağlanmalıdır” dedi.

Yemekhane, kantin, yiyecek otomatı ve su sebillerinin kullanımları ile İlgili düzenlemeler kapsamında ise Aydın, “Yemekhane alanında masa düzeni 150 santimetre mesafeli oturuma uygun şekilde ayarlanmalıdır. Yemek öncesi ve sonrasında ellerin yıkanmasına dikkat edilmelidir. Yemekhane görevlilerinin hijyen kurallarına uygun servis yapması sağlanmalıdır. Su sebili gibi ortak kullanılan cihazların bir süre kullanım dışı bırakılması ve tek kullanımlık su temin edilecek istasyonların oluşturulması uygun olacaktır. Baharat, kürdan, tuz, kaşık, çatal, bıçak, bardak vb. malzemelerin tek kullanımlık olacak şekilde olması faydalı olacaktır” şeklinde konuştu.

Toplantı ve bilgilendirme faaliyetlerinin uzaktan eğitim ve telekonferans yolu tercih edilerek yapılması gerekliliğine de vurgu yapan Aydın, “Yaşı 65 ve üzerindeki çalışanlar, gebeler, diyabet hastalığı dahil herhangi bir metabolik hastalığı olanlar, astım dahil kronik solunum yolu hastalığı olanlar, kronik kalp ve damar sistemi hastalığı olanlar ile revir çalışanları risk grubundakilerdir. Bu kişilerin okul ortamında bulunmamaları gerekir. Bedensel ya da zihinsel olarak özel gereksinimi olan öğrencilerin belirlenerek, refakatçi ve gölge öğretmen kadrolarının görevlendirilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Kreşler ve anaokullarında alınabilecek tedbirler kapsamında temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin düzenlenmesi konusunda Aydın, “Kapı kolları, masa, sandalye, korkuluklar, ışık ve asansör düğmeleri vb. sık dokunan yüzeyler günde en az 3 kez dezenfekte edilmelidir. Zemin, tavan, duvar, perde, panjur vb. minimum dokunma yüzeylerinde zemin günde 2 kez, duvar, perde ve panjurlar kirlenme olduğunda beklenmeden ekte temizlenmelidir. Tuvalet ve diğer alanlarda ki çöp kovalarının kapaklarının kapalı olması sağlanmalıdır. Yönetici ve öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan hususları da dikkatle takip etmelerinde fayda bulunmaktadır” diye ifade etti.