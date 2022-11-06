Ankara Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerini ağırlamaya devam ediyor

Üniversite tercihlerini Başkentten yana kullanan ancak barınma sorunuyla karşı karşıya kalan 648 öğrenci ABB’ye ait geçici barınma evlerine yerleştirildi.

Barınma evlerine yerleştirilen 648 öğrenciye; ücretsiz kahvaltı, akşam yemeği, 24 saat sıcak su ve çay hizmetlerinin yanında ücretsiz Wi-Fi ve haftanın 6 günü çamaşırhane ile sosyal aktivite desteği sağlanıyor. Barınma sorunu nedeniyle açıkta kalan 648 öğrenci; Mamak Araplar Sosyal Konutları, Gazi Mahallesi Kurtuluş Geçici Öğrenci Barınma Evi ve Mustafa Kemal Mahallesi Metkay Geçici Öğrenci Barınma Evine yerleştirildi.

"Yurtlarımızda misafir değil ev sahibi sizlersiniz"

Üniversite okumak için Ankara’ya gelen ve KYK yurtlarına yerleşemeyen öğrencilere bu yıl da desteklerini sürdürdüklerini belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, “Şu anda Ankara’da 648 öğrencimizi yurtlarımızda ücretsiz olarak ağırlıyoruz. Gazi Mahallesi’nde olan barınma evini 3 Ekim’de açtık. Öğrencilerimize kahvaltı ve akşam yemeklerini ikram ediyoruz. Üniversiteli gençlerimizin tek ihtiyacının barınma ve beslenme olmadığının farkındayız. Öğrencilerimizin belediyemizin kültür ve sanat etkinliklerine katılmalarını da sağlıyoruz. Başkan’ımızın dediği gibi; ‘ihtiyaç sahibi ailemizin evlatları kendilerini yalnız hissetmesin, yurtlarımızda misafir değil ev sahibi sizlersiniz” dedi.