Animasyon ve çizgi film alanı mesleki eğitiminde sektörle iş birliği

Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı televizyon, görsel sanatlar ve animasyon alanlarında mesleki ve teknik eğitimde yeni bir proje için bir araya geldiler. Proje kapsamında belirlenen pilot okullardaki öğrenciler, sektör uzmanlarından ders alacak, işletmelerde gerçek ortamlarda beceri eğitimine katılacak.

Toplantıda sektörün insan kaynağı ihtiyacı ayrıntılı olarak ele alındı. Sektörün üretim kapasitesini artırmak için eğitimde atılabilecek adımların değerlendirildiği toplantıda İstanbul ve Ankara’da belirlenecek okullarda pilot proje gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Proje kapsamında her iki ildeki okullar için müfredat yeniden oluşturulacak, sektördeki uzmanlar derslere girecek ve öğrenciler sektör işletmelerinde gerçek ortamlarda beceri eğitimi alacaklar. Ayrıca okullardaki öğretmenlerin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimleri de sektörler tarafından sağlanacak.

Millî Eğitim Bakanlığında yapılan toplantıya Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz ile her iki bakanlık yetkilileri ve sektör temsilcileri katıldı.